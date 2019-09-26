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РИА Новости

Лукашенко заявил, что может откровенно поговорить с Путиным на любые темы

16:56 26.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на любые темы - от личных до государственных.
"Я ему (Путину - ред.) все могу рассказать: от личного до государственного. Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено", - сказал Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ.
Слова белорусского лидера приводит Sputnik Беларусь.
Он также назвал "блестящими" личные отношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. "Мы даже могли десять раз поссориться за встречу: я ему что-то сказал, он отмахнулся", - сказал белорусский лидер.
"Я очень много веду переговоров с людьми, которые новые во власти. Допустим, (Касым-Жомарт) Токаев - президент Казахстана. Вот у нас с ним блестящие отношения, мы понимаем друг друга. Он образованный человек, китайский язык выучил в свое время. У меня особое к нему уважение, хотя мы и с первым президентом Казахстана (Нурсултаном Назарбаевым) в очень добрых отношениях", - рассказал Лукашенко.
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По словам белорусского лидера, он может все доверить нынешнему лидеру Казахстана и говорить с ним абсолютно откровенно. "Он не будет истолковывать кому-то иначе мои слова. Думаю, что такой и ваш президент (новый президент Украины Владимир Зеленский - ред.). У меня не будет закрытых тем, недомолвок, но если это нужно будет вашему президенту", - отметил глава государства.
Лукашенко констатировал, что у него никогда не было плохих отношений с президентами Украины, однако не всегда достигнутые договоренности реализовывались на практике из-за украинской стороны. В то же время он напомнил, что Белоруссия откликнулась на просьбу Зеленского в поставке нефтепродуктов во время уборочной на фоне планов по ремонтным работам на Мозырском НПЗ.
Лукашенко рассказал, что пообещал лично разобраться, можно ли отсрочить ремонт на НПЗ, и соответствующие поставки были осуществлены. "Мы все сделали, чтобы Украине помочь... Подчеркиваю, это вопрос жизни и смерти - вопрос обязательности исполнения каждой договоренности. Будет это - поверьте, у нас отношения будут развиваться", - сказал белорусский лидер.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоНурсултан НазарбаевАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинскБелоруссияКазахстанУкраинаВ мире
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