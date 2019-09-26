Лукашенко заявил, что может откровенно поговорить с Путиным на любые темы

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может поговорить с российским лидером Владимиром Путиным на любые темы - от личных до государственных.

"Я ему (Путину - ред.) все могу рассказать: от личного до государственного. Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено", - сказал Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ.

Он также назвал "блестящими" личные отношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. "Мы даже могли десять раз поссориться за встречу: я ему что-то сказал, он отмахнулся", - сказал белорусский лидер.

"Я очень много веду переговоров с людьми, которые новые во власти. Допустим, (Касым-Жомарт) Токаев - президент Казахстана. Вот у нас с ним блестящие отношения, мы понимаем друг друга. Он образованный человек, китайский язык выучил в свое время. У меня особое к нему уважение, хотя мы и с первым президентом Казахстана (Нурсултаном Назарбаевым) в очень добрых отношениях", - рассказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он может все доверить нынешнему лидеру Казахстана и говорить с ним абсолютно откровенно. "Он не будет истолковывать кому-то иначе мои слова. Думаю, что такой и ваш президент (новый президент Украины Владимир Зеленский - ред.). У меня не будет закрытых тем, недомолвок, но если это нужно будет вашему президенту", - отметил глава государства.

Лукашенко констатировал, что у него никогда не было плохих отношений с президентами Украины, однако не всегда достигнутые договоренности реализовывались на практике из-за украинской стороны. В то же время он напомнил, что Белоруссия откликнулась на просьбу Зеленского в поставке нефтепродуктов во время уборочной на фоне планов по ремонтным работам на Мозырском НПЗ.