Испанские власти выразили соболезнования в связи со смертью Ширака

МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Власти Испании выразили соболезнования в связи со смертью бывшего президента Франции Жака Ширака.
"От имени правительства Испании выражаю наши соболезнования семье Жака Ширака и всему французскому народу. Премьер-министр, мэр Парижа и президент Французской Республики - уходит лидер, который оставил след в европейской политике", - написал исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес в Twitter.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушел из жизни утром в четверг в окружении родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
Вчера, 14:52РИА НовостиБиография Жака Ширака