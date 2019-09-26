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РИА Новости

Испанские власти выразили соболезнования в связи со смертью Ширака

16:14 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЭкс-президент Франции Жак Ширак
Экс-президент Франции Жак Ширак
© РИА Новости / Алексей Никольский
МАДРИД, 26 сен – РИА Новости. Власти Испании выразили соболезнования в связи со смертью бывшего президента Франции Жака Ширака.
"От имени правительства Испании выражаю наши соболезнования семье Жака Ширака и всему французскому народу. Премьер-министр, мэр Парижа и президент Французской Республики - уходит лидер, который оставил след в европейской политике", - написал исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес в Twitter.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушел из жизни утром в четверг в окружении родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
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