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РИА Новости

Лужков рассказал о дружбе с Шираком

15:55 26.09.2019 (обновлено: 16:37 26.09.2019)
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© РИА Новости / РИА НовостиПрезидент Франции Жак Ширак, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков (слева направо) на церемонии открытия памятника генералу Шарлю де Голлю
Президент Франции Жак Ширак, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков (слева направо) на церемонии открытия памятника генералу Шарлю де Голлю
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о дружбе с экс-президентом Франции Жаком Шираком и случае, когда тот навестил его в больнице, а также о теплом отношении французского политика к России и к российской столице.
Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы, а до этого в течение 18 лет (с 1977 по 1995 годы) был мэром Парижа.
Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
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Биография Жака Ширака
"Мы часто встречались. Даже был такой случай: когда у меня прихватило сердечко, он приехал в Москву, приехал в больницу и по-человечески поддержал мэра Москвы. Я думаю, что это жест не просто политика, государственного деятеля, но это был очень по-человечески высокий с его стороны жест", - рассказал Лужков РИА Новости, вспоминая бывшего французского лидера.
Он отметил, что они с Шираком были знакомы с конца 80-х годов; в начале 90-х годов, оба будучи мэрами, политики довольно много встречались и взаимодействовали.
"Мы были в составе организованной четверки крупных городов Европы - Лондон, Париж, Берлин, Москва. Это было такое содружество, которое несло в себе большую и человеческую, и государственную, и муниципальную пользу", - вспоминает бывший мэр столицы.
Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
Вчера, 14:07РИА Новости
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По его словам, взаимодействие в рамках этого объединения было важно, особенно в 90-х годах, когда России нужно было получать и реальную помощь, и консультативную поддержку - как организовывать новые власть, бизнес, и в целом жизнь страны.
"В этом отношении Жак Ширак очень и очень помогал нам в консультационном плане, в человеческом плане", - отметил собеседник агентства.
Лужков уточнил, что они с Шираком много раз общались и после того, как тот стал президентом.
"Нужно сказать, что наше взаимодействие, дружба не заканчивались на переходе его на режим президента; многие вопросы, которые уже с этой позиции осуществлялись по взаимодействию между Жаком Шираком и Москвой, были очень плодотворны", - добавил бывший мэр столицы.
Экс-президент Франции Жак Ширак
Вчера, 14:56РИА Новости
Франсуа Фийон назвал Жака Ширака политическим львом
Он упомянул, например, о французской Renault; приход этой компании в Россию стал одним из таких решений, которое было и в государственном, и в чисто деловом плане поддержано Шираком.
"Очень жалко, что ушел этот человек, мы с ним очень были дружны. Он относился к Москве и к России очень и очень тепло - и в рамках этой четверки мэров, и в рамках нашего прямого взаимодействия Париж-Москва", - подчеркнул Лужков, добавив, что некоторые решения по организации управления в российской столице были во многом подсказаны Шираком.
"Нужно сказать, что даже названия, все эти наши атрибуты городской власти – мэр, префекты – во многом созвучны с тем, что мы видели во Франции и в Париже, в частности. Очень жалко. Я бы сказал, наша память о нем должна быть очень доброй", - заключил собеседник агентства.
Лев французской политики Жак Ширак
© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

Президент Франции Жак Ширак. 2006 год
1 из 14

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
© AFP 2019

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

Премьер-министр Франции Жак Ширак. 20 апреля 1976 года
2 из 14

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

© AFP 2019
© REUTERS / Charles Platiau/File Photo

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

Президент Франции Жак Ширак обменивается рукопожатиями с местными жителями по прибытии в аэропорт им. Памандзи на Майотте. 19 мая 2001 года
3 из 14

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
4 из 14

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo
© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

Премьер-министр Франции Жак Ширак в Бордо. 11 марта 1988 года
5 из 14

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo
© AFP 2019 / Gérard Fouet

В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

Президент Франции Жак Ширак (слева) и Омар Бонго во время визита в Габон. 16 июля 1996 года
6 из 14

В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

© AFP 2019 / Gérard Fouet
© РИА Новости / Борис Бабанов

Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

Михаил Горбачев (в центре) и Раиса Горбачева (2 слева) во время встречи с мэром Парижа Жаком Шираком (2 справа)
7 из 14

Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

Британская королева Елизавета II и президент Франции Жак Ширак. 6 июня 2004 года
8 из 14

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo
© AFP 2019

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

Премьер-министр Франции Жак Ширак, его жена Бернадетт и дети Клод и Лоуренс
9 из 14

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

© AFP 2019
© РИА Новости

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Жак Ширак (слева направо) на церемонии открытия памятника генералу Шарлю де Голлю
10 из 14

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

© РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Родионов

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

Слева направо: президент США Билл Клинтон, президент РФ Борис Ельцин, президент Франции Жак Ширак после подписания Основополагающего акта Россия-Нато
11 из 14

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Президент Франции Жак Ширак целует руку канцлеру Германии Ангеле Меркель. 24 марта 2007 года
12 из 14

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo
© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

Президент Франции Жак Ширак приветствует Папу Иоанна Павла II. 19 сентября 1996 года
13 из 14

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool
© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
14 из 14

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo
1 из 14

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
2 из 14

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

© AFP 2019
3 из 14

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
4 из 14

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo
5 из 14

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo
6 из 14

В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

© AFP 2019 / Gérard Fouet
7 из 14

Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

© РИА Новости / Борис Бабанов
8 из 14

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo
9 из 14

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

© AFP 2019
10 из 14

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

© РИА Новости
11 из 14

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

© РИА Новости / Владимир Родионов
12 из 14

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo
13 из 14

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool
14 из 14

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo
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