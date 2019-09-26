Лужков рассказал о дружбе с Шираком

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о дружбе с экс-президентом Франции Жаком Шираком и случае, когда тот навестил его в больнице, а также о теплом отношении французского политика к России и к российской столице.

Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 годы, а до этого в течение 18 лет (с 1977 по 1995 годы) был мэром Парижа.

"Мы часто встречались. Даже был такой случай: когда у меня прихватило сердечко, он приехал в Москву, приехал в больницу и по-человечески поддержал мэра Москвы. Я думаю, что это жест не просто политика, государственного деятеля, но это был очень по-человечески высокий с его стороны жест", - рассказал Лужков РИА Новости, вспоминая бывшего французского лидера.

Он отметил, что они с Шираком были знакомы с конца 80-х годов; в начале 90-х годов, оба будучи мэрами, политики довольно много встречались и взаимодействовали.

"Мы были в составе организованной четверки крупных городов Европы - Лондон, Париж, Берлин, Москва. Это было такое содружество, которое несло в себе большую и человеческую, и государственную, и муниципальную пользу", - вспоминает бывший мэр столицы.

По его словам, взаимодействие в рамках этого объединения было важно, особенно в 90-х годах, когда России нужно было получать и реальную помощь, и консультативную поддержку - как организовывать новые власть, бизнес, и в целом жизнь страны.

"В этом отношении Жак Ширак очень и очень помогал нам в консультационном плане, в человеческом плане", - отметил собеседник агентства.

Лужков уточнил, что они с Шираком много раз общались и после того, как тот стал президентом.

"Нужно сказать, что наше взаимодействие, дружба не заканчивались на переходе его на режим президента; многие вопросы, которые уже с этой позиции осуществлялись по взаимодействию между Жаком Шираком и Москвой, были очень плодотворны", - добавил бывший мэр столицы.

Он упомянул, например, о французской Renault; приход этой компании в Россию стал одним из таких решений, которое было и в государственном, и в чисто деловом плане поддержано Шираком.

"Очень жалко, что ушел этот человек, мы с ним очень были дружны. Он относился к Москве и к России очень и очень тепло - и в рамках этой четверки мэров, и в рамках нашего прямого взаимодействия Париж-Москва", - подчеркнул Лужков, добавив, что некоторые решения по организации управления в российской столице были во многом подсказаны Шираком.