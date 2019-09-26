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РИА Новости

Депутаты "Справедливой России" предложили повысить МРОТ

14:25 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить МРОТ, чтобы восполнить потери граждан от уплаты налогов, что приводит к заработку ниже прожиточного минимума, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 августа 2019 года в сумме, равной величине прожиточного минимума на душу населения, увеличенной на коэффициент равный 1,15", - говорится в проекте закона.
Авторы поясняют, что работники, оплата труда которых на уровне МРОТ или несколько выше, после удержания НДФЛ фактически получают заработную плату ниже прожиточного минимума. Соответственно, их фактический уровень материального обеспечения при полной занятости не достигает установленного законом минимума, указывают депутаты.
"При установлении МРОТ на уровне прожиточного минимума, увеличенного на коэффициент 1,15, любой работающий полный рабочий месяц гражданин получит заработную плату, после удержания НДФЛ, в сумме, превышающей прожиточный минимум", - говорится в пояснительной записке.
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Согласно финансово-экономическому обоснованию, на эти меры потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета, которые, по оценке, приведенной в документе, не будут превышать 30 миллиардов рублей.
Правительство данный законопроект не поддерживает. "При расчете величины прожиточного минимума в составе расходов по обязательным платежам и сборам учитывается НДФЛ... Таким образом, вопрос учета уплаты НДФЛ в рамках МРОТ урегулирован нормативными правовыми актами Российской Федерации", - говорится в заключении кабмина.
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Справедливая РоссияГосдума РФРоссияЭкономика
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