Депутаты "Справедливой России" предложили повысить МРОТ

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить МРОТ, чтобы восполнить потери граждан от уплаты налогов, что приводит к заработку ниже прожиточного минимума, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 августа 2019 года в сумме, равной величине прожиточного минимума на душу населения, увеличенной на коэффициент равный 1,15", - говорится в проекте закона.

Авторы поясняют, что работники, оплата труда которых на уровне МРОТ или несколько выше, после удержания НДФЛ фактически получают заработную плату ниже прожиточного минимума. Соответственно, их фактический уровень материального обеспечения при полной занятости не достигает установленного законом минимума, указывают депутаты.

"При установлении МРОТ на уровне прожиточного минимума, увеличенного на коэффициент 1,15, любой работающий полный рабочий месяц гражданин получит заработную плату, после удержания НДФЛ, в сумме, превышающей прожиточный минимум", - говорится в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на эти меры потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета, которые, по оценке, приведенной в документе, не будут превышать 30 миллиардов рублей.