Памфилова оценила возможность переноса единого дня голосования в России

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос о переносе единого дня голосования в России будет время от времени подниматься, но его предстоит долго обсуждать, так как высказывается много противоречивых предложений, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Единый день голосования в России проходит во второе воскресенье сентября.

"Это (последнее предложение о переносе – ред.) предложение было отвергнуто на предыдущем заседании рабочей группы в Администрации президента. У всех очень много предложений, и все они противоречивы: одни предлагают выборы в апреле, другие - в ноябре или октябре, третьи - альтернативные варианты. Этот вопрос еще надо долго обсуждать", - сказала Памфилова в интервью РИА Новости.

По ее словам, предложения по переносу дня голосования будут время от времени подниматься.