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РИА Новости
Единый день голосования

Памфилова оценила возможность переноса единого дня голосования в России

11:03 26.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос о переносе единого дня голосования в России будет время от времени подниматься, но его предстоит долго обсуждать, так как высказывается много противоречивых предложений, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Единый день голосования в России проходит во второе воскресенье сентября.
"Это (последнее предложение о переносе – ред.) предложение было отвергнуто на предыдущем заседании рабочей группы в Администрации президента. У всех очень много предложений, и все они противоречивы: одни предлагают выборы в апреле, другие - в ноябре или октябре, третьи - альтернативные варианты. Этот вопрос еще надо долго обсуждать", - сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
По ее словам, предложения по переносу дня голосования будут время от времени подниматься.
"Вопрос в том, найдется ли компромисс, потому что одни утверждают, что страна большая: в апреле здесь хорошо, а в каких-то местах уже плохо; в сентябре здесь хорошо, а в каких-то местах уже плохо. Найти взаимоприемлемое для всех решение оказалось сложнее, чем по многим другим вопросам",- считает Памфилова.
Читайте полный текст интервью Эллы Памфиловой >>
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