Элла Памфилова: я категорически против несанкционированных акций

Центризбирком России готовит пакет предложений по изменению избирательного законодательства, который представит на рабочей группе при администрации президента РФ. О том, какие инициативы будут озвучены, стоит ли переносить единый день голосования, менять возрастной порог для участия в выборах и нужны ли поправки в закон о митингах, в интервью РИА Новости рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

– Элла Александровна, вы говорили, что после избирательной кампании ЦИК вернется к вопросу изменения избирательного законодательства. Какие требования, на ваш взгляд, стоит пересмотреть? Есть ли конкретные предложения по процедуре сбора подписей? Планируете ли обсудить их на рабочей группе при администрации или предложить президенту РФ?

– Мы как раз готовим пакет предложений, которые касаются сбора подписей. Я за то, чтобы сбор подписей как процедура обязательно был. Потому что это очень важный аспект избирательной кампании: именно процедура сбора подписей дает политику, который имеет действительно серьезные намерения, возможность использовать ее как момент общения с избирателями, знакомства с ними, увлечения избирателей своими идеями. Это уже элемент конкурентной борьбы. Этот процесс во многих странах работает, он есть и в ряде европейских стран, и на американском континенте, и в Австралии, поэтому вопрос не в том, чтобы эту процедуру убрать, вопрос в том, чтобы ее осовременить, исходя из нынешних условий, сделать процедуру более доступной, понятной. Надо, чтобы был определенный момент фильтрации, чтобы отсеивались люди случайные в избирательном процессе, но не политики, у которых есть реальная поддержка избирателей.

Когда формировались эти требования и процедуры, общество во многом было совсем другим. Тогда не было такой технической оснащенности, не было доступного интернета, разных девайсов и так далее. Коммуникации тогда были другие: сейчас люди, особенно молодежь – она вся в гаджетах живет, поэтому общение между людьми изменилось. Люди, особенно в крупных городах, живут другой жизнью, стали большими индивидуалистами. К тому же многие стали опасаться предоставлять свои паспортные данные, так как появилось большое количество мошенников. И процедура сбора подписей должна учитывать эти факторы, поэтому надо каким-то образом предусмотреть эти условия, чтобы избирателям, политикам и сборщикам подписей было удобно, безопасно, доступно.

Мы сейчас предлагаем, чтобы по крайней мере не более половины подписей каждый кандидат мог собирать через портал госуслуг. Это безопасно, все, кто хотят, могут подписать, не надо сборщикам мерзнуть или стоять под дождем. К тому же это надежно, и нам проще, потому что не нужны тогда устаревшие методики проверки подписей.

То, что касается другой половины – традиционного сбора подписей – тут надо создавать равные условия для сбора, а также такую форму подписного листа, чтобы люди понимали, что они подписывают, какие данные дают. Сейчас от человека требуется собственноручно только дату поставить и подпись, но очень легко "специалисты" – фальсификаторы могут изготовить подпись, иногда даже почерковедам бывает сложно отличить подделку.

И третий важный аспект: сейчас очень много дополнительных формальных условий, по которым можно отказать и забраковать подписи. Но мы должны исходить из того, что это действительно живая подпись, человек хотел и подписывался. Вот этот пакет предложений мы будем представлять на рабочей группе в администрации президента.

– А по муниципальному фильтру у вас будут предложения?

– Конечно, это наша позиция и она подтверждена итогами этих выборов. Мы будем действовать последовательно. Это уже назрело, все больше у нас сторонников: и "Единая Россия" согласилась, и парламентские партии, все поднимают этот вопрос. Надо на принципе консенсуса найти оптимальное решение, которое бы устроило, если не всех, то большинство.

– Какой проходной процент предпочтительнее?

– Порог не более 5%.

– Есть шансы, что к следующему единому дню голосования фильтр будет снижен?

– Шансы есть, но все зависит от законодателя. Не хочу загадывать, посмотрим, потому что мы не обладаем правом законодательной инициативы, мы можем только предлагать, а законодателю решать.

– Как раз про право законодательной инициативы: у ЦИКа нет такого права, но изменения в избирательное законодательство давно назрели. Может стоит поднять вопрос о том, чтобы наделить Центризбирком таким правом, тогда бы наша избирательная система стала более современной и распрощалась со многими подводными камнями и архаизмами?

– Это вопрос вторичный, это не самое главное – обладать правом законодательной инициативы. Мы как-то все это время обходились. Ведь самое главное – умение вычленить основные, важные проблемы, умение убедить в них законодателя, аргументировать свою позицию. Также очень важно, чтобы законодатель умел слышать. То есть тут двустороннее движение: если мы это делаем умело, убеждаем, и законодатель нас поддерживает, то это – самое действенное. Пока достаточно тех возможностей, которые есть у ЦИКа, главное отработать этот двусторонний механизм. Ведь можно обладать правом законодательной инициативы и ей не пользоваться. Надо быть мотором, уметь четко аргументировать, убеждать, чтобы тебя услышали, это более важно, чем формальное обладание законодательной инициативой.

– В Мосгордуме решили создать рабочую группу, которая займется совершенствованием законодательства о выборах и митингах. По мнению новых депутатов, прошедшая кампания в Москве и митинги протеста обнажили "серые зоны" в законах, вот теперь они решили их устранить. Вы поддерживаете такие намерения московских депутатов? Стоит ли что-то менять в законодательстве о митингах и шествиях?

– Сейчас дело не в этом законе, а в том, кто как его понимает и кто как его применяет. Не должно быть крайностей и с одной стороны, и с другой. Я категорически против несанкционированных акций, поскольку отстаивая свои права, нельзя нарушать права большого количества других людей. Надо уметь, отстаивая свои права, не оттаптываться на правах других.

Очень важно учитывать специфику большого города и транспортной сети, безопасности и других факторов: как люди живут, мешает это им или нет. С другой стороны, и те, и другие должны идти навстречу, находить какие-то оптимальные варианты. Дело не в самом законе.

Сейчас ведь вопрос инициаторов в том, чтобы был уведомительный характер, а не заявительный при проведении митингов и шествий. Но в данном случае я вам сказала свою позицию. Потому что просто так ставить в известность, что я сегодня выйду на Красную площадь или просто так перекрою у памятника Пушкину Тверскую – я считаю, что это недопустимо. Тем более, это безответственно в рамках большого города, да и не только большого. Надо понимать, что на месте предполагаемого митинга может быть расположена больница, например, или другой социальный объект, надо учитывать, что вокруг тебя. Я считаю, что это вопрос достижения компромиссов, а не просто "я захотел и пошел". Ты посмотри сначала, какие последствия могут быть. Это взаимное движение навстречу друг другу.

– После этих выборов на фоне небольшой явки в Москве и Петербурге опять заговорили о переносе даты единого дня голосования. Какая позиция у ЦИКа? Нужно ли переносить дату? Если да, то какой месяц предпочтительнее?

– Это предложение было отвергнуто на предыдущем заседании рабочей группы в администрации президента. У всех очень много предложений, и все они противоречивы: одни предлагают выборы в апреле, другие – в ноябре или октябре, третьи – альтернативные варианты. Этот вопрос еще надо долго обсуждать. У всех настолько разные предложения, что сама по себе идея к чему-то прийти потеряла смысл, поэтому остались там, где остались. Я думаю, что она будет время от времени подниматься. Вопрос в том, найдется ли компромисс, потому что одни утверждают, что страна большая: в апреле здесь хорошо, а в каких-то местах уже плохо; в сентябре здесь хорошо, а в каких-то местах уже плохо. Найти взаимоприемлемое для всех решение оказалось сложнее, чем по многим другим вопросам.

– Стоит ли делать день выборов не в воскресенье, как сложилось давно во многих странах мира, а, например, в понедельник, как предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский?

– Если взять все предложения, то с ума сойти можно, их очень много.

– В России возраст наступления совершеннолетия – 18 лет. Однако эту планку не раз предлагали поднять до 21, или опустить до 16. В рамках избирательного права, как вам кажется, не настало ли время обсудить возраст, с которого россияне могут участвовать в выборах и выдвигать свои кандидатуры?

– Этот вопрос требует серьезных глубоких исследований. У нас очень быстро меняется жизнь, и нынешний восемнадцатилетний – это не вчерашний восемнадцатилетний, требуются дополнительные серьезные исследования социологов, психологов, целого набора факторов. Нельзя сравнивать избирательные права, например, с тем, что мы спиртные напитки продаем с 21 года, а в 14 ты паспорт получаешь. Я не обладаю достаточным набором знаний, умозаключений о состоянии целого ряда факторов, чтобы дать однозначную оценку. Если этот вопрос возникает, значит, надо привлекать специалистов, обсуждать, отрабатывать, думать о последствиях и так далее.

– По российскому законодательству, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны необходимо достигнуть 35 лет. На ваш взгляд, это возраст достаточный для такого высокого поста?

– Я думаю, что это оптимальный вариант, потому что это достаточно зрелый возраст, но при этом человек еще молодой.

– Не планируется ли ваша встреча с президентом России по прошедшей региональной кампании или возможным изменениям в избирательном законодательстве?