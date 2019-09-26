В ЦИК готовят предложения по изменению избирательного законодательства

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
Инициативы озвучат на рабочей группе при администрации президента, добавила собеседница агентства.
"Я за то, чтобы сбор подписей, как процедура, обязательно был. Потому что это очень важный аспект избирательной кампании: именно процедура сбора подписей дает политику, который имеет действительно серьезные намерения, использовать ее как момент общения с избирателями. <...> Надо, чтобы был определенный момент фильтрации, чтобы отсеивались люди случайные в избирательном процессе, но не политики, у которых есть реальная поддержка избирателей", — сказала Памфилова.
Памфилова отметила, что вопрос не в том, чтобы этот механизм убрать, а чтобы его "осовременить". По словам главы Центризбиркома, когда формировались требования к сбору подписей, общество и технологии были другими.
Так, около половины подписей предлагается получать через портал госуслуг.
"То, что касается другой половины, — традиционный сбор подписей, тут надо создавать равные условия для сбора, а также такую форму подписного листа, чтобы люди понимали, что они подписывают, какие данные дают", — отметила глава ЦИК.
Процедура голосования должна учитывать и предусматривать тот факт, что многие люди опасаются предоставлять свои паспортные данные, поскольку появилось большое количество мошенников, поэтому необходимо, чтобы "избирателям, политикам и сборщикам подписей было удобно, безопасно", подытожила Памфилова.
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