В ЦИК готовят предложения по изменению избирательного законодательства

"Я за то, чтобы сбор подписей, как процедура, обязательно был. Потому что это очень важный аспект избирательной кампании: именно процедура сбора подписей дает политику, который имеет действительно серьезные намерения, использовать ее как момент общения с избирателями. <...> Надо, чтобы был определенный момент фильтрации, чтобы отсеивались люди случайные в избирательном процессе, но не политики, у которых есть реальная поддержка избирателей", — сказала Памфилова.