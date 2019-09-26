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РИА Новости

В СПЧ назвали попадание Гальперина в базу "Миротворца" прискорбным фактом

10:32 26.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает прискорбным фактом попадание уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека, замминистра юстиции Михаила Гальперина и британского руководителя группы юристов, готовивших позиции РФ на слушаниях в ЕСПЧ по Крыму, Майкла Свейнстона в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Ранее Гальперин и Свейнстон попали в базу данных "Миротворец". Формулировка, с которой Гальперина внесли в базу данных, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, оправдание российской агрессии, манипулирование общественно значимой информацией". Формулировка, с которой британский юрист внесен в базу, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, покушение на суверенитет и территориальную целостность Грузии, оправдание российской агрессии, манипулирование общественно значимой информацией".
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В ЕСПЧ не стали комментировать внесение Гальперина в базу "Миротворца"
"То, что туда (в базу) попал заместитель министра юстиции Гальперин, представитель России в ЕСПЧ, и британский адвокат, который неоднократно защищал Россию в Европейском суде по правам человека, факт прискорбный. То, что туда попадают российские официальные лица, - это уже стало печальной традицией. То, что туда попал независимый британский адвокат, - это показатель, что нарушаются все мыслимые нормы международного права", - сказал РИА Новости Брод.
По его словам, во-первых, то, что этот "позорный сайт" еще продолжает существовать, и то, что его "инициатор-вдохновитель" Антон Геращенко стал заместителем министра внутренних дел Украины, еще раз доказывает, что этот сайт пользуется покровительством официальных властей Украины.
"И, несмотря на критику этого сайта и со стороны представителей ОБСЕ, и Верховного комиссара Совета Европы, и ряда зарубежных политиков и экспертов, тем не менее, этот сайт продолжает существовать", - сказал правозащитник.
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"Всеми этими включениями в список "Миротворец" показывает, что пока ощутимых перемен на Украине при новом президенте (Владимире Зеленском) нет, государство еще очень далеко находится от правового пространства, и пока здесь господствуют радикальные силы, которые привыкли решать проблемы через запугивание, угрозы, откровенно криминальные методы", - заключил Брод.
Сайт " Миротворец " известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года " Миротворец " опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта " Миротворец " раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
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В базу данных сайта "Миротворец " также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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сайт "Миротворец"Ситуация на УкраинеСПЧМихаил ГальперинАлександр БродВ мире
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