Замминистра юстиции Михаил Гальперин попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Уполномоченный России при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Его внесли в черный список из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины, оправдания российской агрессии, манипулирования общественно значимой информацией".

С такими же обвинениями "Миротворец" выступил и в адрес британского адвоката, руководителя группы юристов, готовивших позиции России на слушаниях в ЕСПЧ по Крыму, Майкла Свэйнстона, но к ним добавляется еще "покушение на суверенитет и территориальную целостность Грузии".

В Страсбургском суде не стали комментировать внесение Гальперина в базу данных "Миротворца".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых указываются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других людей, которых называют "изменниками родины".

Также в базе есть данные многих российских деятелей культуры.

"Миротворец" не является официальным ресурсом.

Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

Эксперты и правозащитники также выступают против политики сайта "Миротворец".

Так, британский политолог Алан Бэйли назвал это "очередным примером фашистской политики запугивания, используемой некоторыми во власти сегодняшней Украины".

Другой эксперт Олли Ричардсон считает, что "Миротворец" по-прежнему существует благодаря поддержке Министерства внутренних дел Украины.