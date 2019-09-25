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РИА Новости

Замминистра юстиции Михаил Гальперин попал в базу "Миротворца"

12:00 25.09.2019 (обновлено: 15:00 25.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
Заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин. Архивное фото
КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Уполномоченный России при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Его внесли в черный список из-за "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины, оправдания российской агрессии, манипулирования общественно значимой информацией".
С такими же обвинениями "Миротворец" выступил и в адрес британского адвоката, руководителя группы юристов, готовивших позиции России на слушаниях в ЕСПЧ по Крыму, Майкла Свэйнстона, но к ним добавляется еще "покушение на суверенитет и территориальную целостность Грузии".
В Страсбургском суде не стали комментировать внесение Гальперина в базу данных "Миротворца".
Жилет с логотипом сайта Миротворец
24 августа, 15:10РИА Новости
В Германии потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец"
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых указываются личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других людей, которых называют "изменниками родины".
Также в базе есть данные многих российских деятелей культуры.
"Миротворец" не является официальным ресурсом.
Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
Тележурналист В. Познер
2 июня, 10:37РИА Новости
Познер попал в базу данных "Миротворца"
Эксперты и правозащитники также выступают против политики сайта "Миротворец".
Так, британский политолог Алан Бэйли назвал это "очередным примером фашистской политики запугивания, используемой некоторыми во власти сегодняшней Украины".
Другой эксперт Олли Ричардсон считает, что "Миротворец" по-прежнему существует благодаря поддержке Министерства внутренних дел Украины.
В свою очередь, бельгийский правозащитник Энди Фермот отмечает, что "некоторые в спецслужбах Украины действуют на свое усмотрение и хотят разрушить хрупкий мирный процесс между Украиной и Россией".
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
15 августа, 19:04РИА Новости
Депутат предложил приравнять скандальный сайт "Миротворец" к террористам
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