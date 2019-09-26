СК опубликовал видео с подозреваемой в убийстве ребенка в Тюменской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. На сайте Следственного комитета опубликовано видео с подозреваемой в жестоком убийстве шестимесячного ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области.
Накануне СК возбудил уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать девушка, присматривавшая за ним. По данным следствия, младенец пропал днем 24 сентября.
Позже полиция задержала подозреваемую в лесном массиве на расстоянии около трех километров от дома, где проживал ребенок.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что у 23-летней девушки был найден пакет с обожженным телом младенца.