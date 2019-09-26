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РИА Новости

СК опубликовал видео с подозреваемой в убийстве ребенка в Тюменской области

08:46 26.09.2019 (обновлено: 11:42 26.09.2019)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. На сайте Следственного комитета опубликовано видео с подозреваемой в жестоком убийстве шестимесячного ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области.
Накануне СК возбудил уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать девушка, присматривавшая за ним. По данным следствия, младенец пропал днем 24 сентября.
Позже полиция задержала подозреваемую в лесном массиве на расстоянии около трех километров от дома, где проживал ребенок.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что у 23-летней девушки был найден пакет с обожженным телом младенца.
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Следственный комитет РФТюменская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Посадить в маленькую камеру 1.5 на 1.5 ,обклеить стены детьми и включить на 24/7 плачь детей и пусть живет
26 сентября, 09:34
Денис Комаричев
3901402
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