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РИА Новости

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

17:09 25.09.2019 (обновлено: 21:14 25.09.2019)
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© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
Женщина в наручниках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее местный СК возбудил уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать девушка, присматривавшая за ним. По данным следствия, ребенок пропал днем 24 сентября из дома по улице Северная. Позже полиция задержала подозреваемую.
Девушку нашли в лесном массиве на расстоянии около трех километров от дома, где проживал ребенок. Подозреваемую допрашивают следователи. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза.
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