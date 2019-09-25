У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Девушку нашли в лесном массиве на расстоянии около трех километров от дома, где проживал ребенок. Подозреваемую допрашивают следователи. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза.