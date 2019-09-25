В Тюменской области похищенного няней младенца нашли мертвым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в городе Заводоуковск Тюменской области задержала девушку, подозреваемую в похищении и убийстве шестимесячного ребенка, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы УМВД по региону Светлана Новик.

Ранее СУ СК России по Тюменской области сообщило о том, что возбуждено уголовное дело о похищении ребенка, которого могла забрать девушка, присматривавшая за ним. По данным следствия, ребенок пропал днем 24 сентября из дома по улице Северная.

"Поисковые мероприятия мы завершили в настоящий момент. Тело ребенка обнаружено, девушка задержана", — сказала Новик.

Она добавила, что полицейские и волонтеры прочесали лес и ближайшую территорию.

По предварительным данным, девушка поссорилась с молодым человеком, с которым проживала. Она пошла забирать вещи к его родственникам, а те ее попросили присмотреть за ребенком, в то время как родители отлучились на похороны. Малыш приходился братом молодому человеку задержанной. Девушка согласилась присмотреть за ребенком, а затем ушла с ним.

По данным полиции, девушка ранее привлекалась к уголовной ответственности.