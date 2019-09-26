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РИА Новости

Казахстан предлагает объединить потенциал ОБСЕ и СВМДА

07:19 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Архивное фото
АЛМА-АТА, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди предложил генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру на переговорах в штаб-квартире ООН объединить потенциал европейской организации и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщила пресс-служба МИД республики.
"Было предложено объединить потенциал ОБСЕ и СВМДА по взаимодействию в масштабах Евразии. Неформальный обмен мнениями, а также "сверка часов" по дальнейшему развитию геополитической ситуации в зонах ответственности этих организаций предоставит возможность установить точки соприкосновения и выработать планы межинституционального взаимодействия на будущее", - говорится в сообщении.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.
Автокортеж ОБСЕ
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Томас ГремингерОБСЕСВМДАООНКазахстанБезопасностьВ мире
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