Казахстан предлагает объединить потенциал ОБСЕ и СВМДА

АЛМА-АТА, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди предложил генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру на переговорах в штаб-квартире ООН объединить потенциал европейской организации и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщила пресс-служба МИД республики.

"Было предложено объединить потенциал ОБСЕ и СВМДА по взаимодействию в масштабах Евразии. Неформальный обмен мнениями, а также "сверка часов" по дальнейшему развитию геополитической ситуации в зонах ответственности этих организаций предоставит возможность установить точки соприкосновения и выработать планы межинституционального взаимодействия на будущее", - говорится в сообщении.