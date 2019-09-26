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РИА Новости

Несколько человек пострадали в результате взрыва в университете Боготы

05:25 26.09.2019
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© AP Photo / Fernando VergaraСотрудники полиции и скорой помощи в Боготе, Колумбия
Сотрудники полиции и скорой помощи в Боготе, Колумбия
© AP Photo / Fernando Vergara
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 сен - РИА Новости. Несколько человек пострадали в результате взрыва в Национальном педагогическом университете в столице Колумбии Боготе, сообщило само учебное заведение.
"Был зарегистрирован взрыв внутри университета, в результате которого есть раненые, в настоящий момент оценивается ущерб, принесенный людям и имуществу", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.
Университет отмечает, что вокруг здания во второй половине дня проходили акции протеста, в ней также пострадал один человек.
По данным издания El Tiempo, в результате взрыва пять человек получили ранения и были направлены в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
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В университете находятся полиция, прокуратура и мэр Боготы Энрике Пеньялоса.
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