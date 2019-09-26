Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран

АФИНЫ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Тайип Эрдоган провели первую личную встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН и договорились улучшить отношения двух стран, в частности, возобновить работу Высшего совета сотрудничества.

Отношения Греции и Турции резко обострились в последние месяцы из-за решения Анкары начать бурение и разведку месторождений углеводородов в ИЭЗ Кипра.

"У нас была откровенная дискуссия с президентом Эрдоганом по всем основным вопросам, от иммиграции до кипрской проблемы и двусторонних вопросов. Мы договорились работать вместе, чтобы создать лучший климат на благо наших народов и стабильности в регионе", - написал Мицотакис в своём аккаунте в Twitter.

Встреча двух лидеров, в которой участвовали и делегации, длилась около 50 минут и, как сообщили источники в греческом правительстве, прошла "в хорошей атмосфере со многими личными обращениями двух лидеров", сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

На встрече было решено возобновить вскоре деятельность Высшего совета сотрудничества Греции и Турции, и министры иностранных дел Никос Дендиас и Мевлют Чавушоглу должны сделать необходимые приготовления.

На встрече обсуждалась кипрская проблема, и греческая сторона, как сообщают источники, "выразила поддержку Республике Кипр, а также предложению президента Никоса Анастасиадеса обеспечить справедливую долю обеих общин острова от эксплуатации природных богатств Кипра".

Что касается потоков беженцев и мигрантов, то было решено приложить все усилия для ограничения потоков как на турецком побережье, так и в море.

Премьер-министр Греции поднял вопрос о возобновлении работы Халкинской богословской школы, закрытой в 1971 году, и эта тема положительно рассматривается турецкой стороной, пишет агентство.

Турецкая сторона подняла проблемы, которые волнуют ее в отношении мусульманского меньшинства в Западной Фракии.

"Встреча завершилась договорённостью о тесном сотрудничестве для создания лучшего климата на благо обоих народов и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Халкинская богословская школа была единственным духовным заведением, готовившим священников для Константинопольского патриархата, закрыта она была в 1971 году после запрета на работу частных учебных заведений в Турции. Власти Греции много лет призывали возобновить ее работу.