Самый лучший Питт. Чем он круче Ди Каприо

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат выходит "К звездам", неожиданный фильм о космосе, в котором у Брэда Питта вновь удачный камбэк. Почему восхищаться Питтом сейчас не то чтобы неудобно, а весьма своевременно — в материале РИА Новости.

Брэд Питт, самый голливудский из всех голливудских актеров, в 55 лет, похоже, неожиданно нашел себя. В одном наградном сезоне вышло сразу два мощных фильма с его участием. В Каннах представили нового Тарантино, "Однажды в... Голливуде", долгожданного во многом из-за дуэта Брэда и Леонардо Ди Каприо. А в Венеции — крупномасштабный космический проект "К звездам" Джеймса Грэя.

Последний раз такой мощный сезон у Питта был восемь лет назад, в 2011-м, когда на Каннском фестивале главный приз достался "Древу жизни", а на "Оскаре" в шесть номинаций, включая и одну для Питта, попала картина "Человек, который изменил все".

Сам Тарантино своим кастинговым решением подталкивает нас сравнивать Питта с Ди Каприо, который в последние годы снимается очень мало. Леонардо, получив долгожданный "Оскар", совсем было затих: сыграл только в "Однажды в… Голливуде". В остальное же время формирует положительный образ — занят экологией, продюсирует душещипательные документалки о глобальном потеплении, то есть превратился уже в Грету Тунберг от Голливуда.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

Рановато ушел на пенсию: Брэд, будучи старше Леонардо, получил "Оскар" раньше Ди Каприо, причем не за подвернувшуюся удачную роль (в чем, как известно, заслуги актера бывает куда меньше, чем сценариста и режиссера), а за собственный креативный труд продюсера ("12 лет рабства" — лучший фильм 2013 года). Для себя Питт выбрал эпизодическую роль канадского рабочего, необходимую в основном для промо картины, чтобы имя популярного артиста привлекло зрителя на тягучую, но важную по смыслу двухчасовую драму.

Странно хвалить голливудскую звезду за скромность, но в этом году Питт, которому давно уже ничего не надо никому доказывать, еще раз проявил ее, сказав в интервью, что не будет лично участвовать в оскаровской гонке. Традиционно студии устраивают специальные рекламные кампании, продвигая свои фильмы в различных номинациях на "Оскар" среди американских академиков, это повышает шансы на победу. В "ралли" участвуют в том числе и актеры — раздают интервью, общаются с избирателями (все как на выборах).

У Питта сейчас может быть редкая возможность получить сразу две номинации: за мужскую роль первого ("К звездам") и второго ("Однажды в... Голливуде") плана. Не исключено, что статуэтки у него будут и так, без всякого дополнительного продвижения.

Красота ролей Питта, которые мы увидели в 2019-м, не только в том, что они в хорошем кино. Питт выбрал этих героев неслучайно и, кажется, по личным причинам.

Артист перед камерой — всегда наполовину он сам, а наполовину персонаж, и оба этих человека сосуществуют в один момент и в одном теле.

Поэтому и интересны роли, которые Питт выбрал в этом году: похоже, ему, наконец, удалось победить в публичном поле стереотип самовлюбленной голливудской знаменитости. Он отказывается хлопотать лицом и демонстрировать торс, хотя еще с самой первой заметной роли в "Тельме и Луизе", где он, конечно же, светит брюшным прессом, за ним тянется этот шлейф недалекого красавчика.

© Warner Bros. Pictures Co. (2004) Кадр из фильма "Троя" 1 из 7 Кадр из фильма "Троя" © Warner Bros. Pictures Co. (2004) © Warner Bros. Ent. Кадр из фильма "Троя" 2 из 7 Кадр из фильма "Троя" © Warner Bros. Ent. © Marvel Entertainment, The Donners' Company, Genre Films, 2018 Брэд Питт в фильме "Дэдпул 2" 3 из 7 Брэд Питт в фильме "Дэдпул 2" © Marvel Entertainment, The Donners' Company, Genre Films, 2018 © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television Брэд Питт в сериале "Друзья" (сезон 8, эпизод 9) 4 из 7 Брэд Питт в сериале "Друзья" (сезон 8, эпизод 9) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television © New Line Cinema (1995) Кадр из фильма "Семь" 5 из 7 Кадр из фильма "Семь" © New Line Cinema (1995) © Focus Features (2008) Кадр из фильма "После прочтения сжечь" 6 из 7 Кадр из фильма "После прочтения сжечь" © Focus Features (2008) © Geffen Pictures/Warner Bros. (1994) Кадр из фильма "Интервью с вампиром" 7 из 7 Кадр из фильма "Интервью с вампиром" © Geffen Pictures/Warner Bros. (1994) 1 из 7 Кадр из фильма "Троя" © Warner Bros. Pictures Co. (2004) 2 из 7 Кадр из фильма "Троя" © Warner Bros. Ent. 3 из 7 Брэд Питт в фильме "Дэдпул 2" © Marvel Entertainment, The Donners' Company, Genre Films, 2018 4 из 7 Брэд Питт в сериале "Друзья" (сезон 8, эпизод 9) © Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television 5 из 7 Кадр из фильма "Семь" © New Line Cinema (1995) 6 из 7 Кадр из фильма "После прочтения сжечь" © Focus Features (2008) 7 из 7 Кадр из фильма "Интервью с вампиром" © Geffen Pictures/Warner Bros. (1994)

В фильме "К звездам" у него, казалось бы, один из самых героических и затасканных образов: космонавт будущего, из тех, что сказал "Поехали!" и махнул рукой. Но благодаря фестивальному режиссеру Грэю, впервые получившему такой большой бюджет, и почти сольной роли Питта "К звездам" оказывается одним из самых неожиданных блокбастеров последних лет. В этом фильме даже у явно плакатного героя могут быть чувства, депрессия, и находятся для нее причины — травма от отца, тоже космонавта, почти ушедшего из семьи. Всю эту психотерапию Питт играет аккуратно и выражает ее в мельчайших деталях: до поры можно и не увидеть, насколько глубока эмоциональная яма, на дне которой находится герой.

© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ Кадр из фильма "К звездам" 1 из 3 Кадр из фильма "К звездам" © Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ © Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ Кадр из фильма "К звездам" 2 из 3 Кадр из фильма "К звездам" © Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ © Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ Кадр из фильма "К звездам" 3 из 3 Кадр из фильма "К звездам" © Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ 1 из 3 Кадр из фильма "К звездам" © Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ 2 из 3 Кадр из фильма "К звездам" © Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ 3 из 3 Кадр из фильма "К звездам" © Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ

Столь же точен Питт и у Тарантино — не в главной роли, потому что он играет каскадера, дублера персонажа Ди Каприо, и в своей куда более бедной одинокой жизни оказывается счастливее и востребованнее, чем его напарник, чей героический образ из студийных вестернов уже уходит в прошлое. Его спокойный, уверенный в себе герой Клифф Бут внушает уважение как минимум потому, что рискует жизнью за деньги, фактически — только из любви к кино и профессии. Этим, хочется думать, Клифф Бут похож на самого Питта, которому сегодня важно в личном плане убедить всех, но прежде всего себя, что он способен на многое.

И такому пути воина Питт следует уже давно. Да, он пока не снимается у Триера (вот это был бы номер) или у Нолана (а вот это как раз дело вполне поправимое), зато сыграл у Тарантино (дважды! — еще в "Бесславных ублюдках") и, возможно, в мощнейшем фильме XXI века — "Древе жизни" Терренса Малика. Картина "Джонни-замша" с ним в главной роли выиграла на кинофестивале в Локарно, на артовейшем из всех европейских (даже Канны обычно не такие смелые). Если же он выбирает сниматься в зрительском кино или экшене, то всегда с неожиданной концепцией: к примеру, в политически-остром "Ограблении казино", живописной "Ярости" или просто в безудержно увлекательной трилогии про друзей Оушена.

© Warner Bros. Pictures (2001) Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена" 1 из 7 Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена" © Warner Bros. Pictures (2001) © Universal Pictures Перейти в фотобанк Кадр из фильма "Бесславные ублюдки" 2 из 7 Кадр из фильма "Бесславные ублюдки" © Universal Pictures Перейти в фотобанк © Компания 20th Century Fox Кадр из фильма "Бойцовский клуб" 3 из 7 Кадр из фильма "Бойцовский клуб" © Компания 20th Century Fox © Paramount Pictures (2008) Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона" 4 из 7 Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона" © Paramount Pictures (2008) © Universal Pictures (2005) Кадр из фильма "12 обезьян" 5 из 7 Кадр из фильма "12 обезьян" © Universal Pictures (2005) © Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000) Кадр из фильма "Большой куш" 6 из 7 Кадр из фильма "Большой куш" © Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000) © Фото : WDSSPR Кадр из фильма "Человек, который изменил все" 7 из 7 Кадр из фильма "Человек, который изменил все" © Фото : WDSSPR 1 из 7 Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена" © Warner Bros. Pictures (2001) 2 из 7 Кадр из фильма "Бесславные ублюдки" © Universal Pictures Перейти в фотобанк 3 из 7 Кадр из фильма "Бойцовский клуб" © Компания 20th Century Fox 4 из 7 Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона" © Paramount Pictures (2008) 5 из 7 Кадр из фильма "12 обезьян" © Universal Pictures (2005) 6 из 7 Кадр из фильма "Большой куш" © Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000) 7 из 7 Кадр из фильма "Человек, который изменил все" © Фото : WDSSPR

Брэд Питт никогда не будет выглядеть в кадре так, словно он твой сосед по лестничной клетке, он будет подтянут, бодр и до обидного красив (хотя в последних интервью он признается, что поддержание себя в форме занимает все больше времени и все тяжелее ему дается благодарно принимать осень жизни).