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РИА Новости
Культура

Самый лучший Питт. Чем он круче Ди Каприо

08:00 26.09.2019 (обновлено: 08:09 26.09.2019)
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© WDSSPRКадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
© WDSSPR
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат выходит "К звездам", неожиданный фильм о космосе, в котором у Брэда Питта вновь удачный камбэк. Почему восхищаться Питтом сейчас не то чтобы неудобно, а весьма своевременно — в материале РИА Новости.
Брэд Питт, самый голливудский из всех голливудских актеров, в 55 лет, похоже, неожиданно нашел себя. В одном наградном сезоне вышло сразу два мощных фильма с его участием. В Каннах представили нового Тарантино, "Однажды в... Голливуде", долгожданного во многом из-за дуэта Брэда и Леонардо Ди Каприо. А в Венеции — крупномасштабный космический проект "К звездам" Джеймса Грэя.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
Последний раз такой мощный сезон у Питта был восемь лет назад, в 2011-м, когда на Каннском фестивале главный приз достался "Древу жизни", а на "Оскаре" в шесть номинаций, включая и одну для Питта, попала картина "Человек, который изменил все".
Сам Тарантино своим кастинговым решением подталкивает нас сравнивать Питта с Ди Каприо, который в последние годы снимается очень мало. Леонардо, получив долгожданный "Оскар", совсем было затих: сыграл только в "Однажды в… Голливуде". В остальное же время формирует положительный образ — занят экологией, продюсирует душещипательные документалки о глобальном потеплении, то есть превратился уже в Грету Тунберг от Голливуда.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Рановато ушел на пенсию: Брэд, будучи старше Леонардо, получил "Оскар" раньше Ди Каприо, причем не за подвернувшуюся удачную роль (в чем, как известно, заслуги актера бывает куда меньше, чем сценариста и режиссера), а за собственный креативный труд продюсера ("12 лет рабства" — лучший фильм 2013 года). Для себя Питт выбрал эпизодическую роль канадского рабочего, необходимую в основном для промо картины, чтобы имя популярного артиста привлекло зрителя на тягучую, но важную по смыслу двухчасовую драму.
Странно хвалить голливудскую звезду за скромность, но в этом году Питт, которому давно уже ничего не надо никому доказывать, еще раз проявил ее, сказав в интервью, что не будет лично участвовать в оскаровской гонке. Традиционно студии устраивают специальные рекламные кампании, продвигая свои фильмы в различных номинациях на "Оскар" среди американских академиков, это повышает шансы на победу. В "ралли" участвуют в том числе и актеры — раздают интервью, общаются с избирателями (все как на выборах).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Квентин Тарантино (слева) и актер Брэд Питт во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

Режиссер Квентин Тарантино и актер Брэд Питт во время фотосессии фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
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Режиссер Квентин Тарантино (слева) и актер Брэд Питт во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / Yara Nardi

Актер Брэд Питт на 76-м Венецианском кинофестивале, Италия

Актер Брэд Питт на 76-й Венецианском кинофестивале, Италия. 28 августа 2019
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Актер Брэд Питт на 76-м Венецианском кинофестивале, Италия

© REUTERS / Yara Nardi
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Режиссер Квентин Тарантино (слева) и актер Брэд Питт во время фотосессии фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Брэд Питт на 76-м Венецианском кинофестивале, Италия

© REUTERS / Yara Nardi
У Питта сейчас может быть редкая возможность получить сразу две номинации: за мужскую роль первого ("К звездам") и второго ("Однажды в... Голливуде") плана. Не исключено, что статуэтки у него будут и так, без всякого дополнительного продвижения.
Красота ролей Питта, которые мы увидели в 2019-м, не только в том, что они в хорошем кино. Питт выбрал этих героев неслучайно и, кажется, по личным причинам.
Артист перед камерой — всегда наполовину он сам, а наполовину персонаж, и оба этих человека сосуществуют в один момент и в одном теле.
Поэтому и интересны роли, которые Питт выбрал в этом году: похоже, ему, наконец, удалось победить в публичном поле стереотип самовлюбленной голливудской знаменитости. Он отказывается хлопотать лицом и демонстрировать торс, хотя еще с самой первой заметной роли в "Тельме и Луизе", где он, конечно же, светит брюшным прессом, за ним тянется этот шлейф недалекого красавчика.
© Warner Bros. Pictures Co. (2004)Кадр из фильма "Троя"
Кадр из фильма Троя
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Кадр из фильма "Троя"
© Warner Bros. Pictures Co. (2004)
© Warner Bros. Ent.Кадр из фильма "Троя"
Кадр из фильма Троя
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Кадр из фильма "Троя"
© Warner Bros. Ent.
© Marvel Entertainment, The Donners' Company, Genre Films, 2018Брэд Питт в фильме "Дэдпул 2"
Брэд Питт в фильме Дэдпул 2
3 из 7
Брэд Питт в фильме "Дэдпул 2"
© Marvel Entertainment, The Donners' Company, Genre Films, 2018
© Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. TelevisionБрэд Питт в сериале "Друзья" (сезон 8, эпизод 9)
Брэд Питт в сериале Друзья (сезон 8, эпизод 9)
4 из 7
Брэд Питт в сериале "Друзья" (сезон 8, эпизод 9)
© Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television
© New Line Cinema (1995)Кадр из фильма "Семь"
Кадр из фильма Семь
5 из 7
Кадр из фильма "Семь"
© New Line Cinema (1995)
© Focus Features (2008)Кадр из фильма "После прочтения сжечь"
Кадр из фильма После прочтения сжечь
6 из 7
Кадр из фильма "После прочтения сжечь"
© Focus Features (2008)
© Geffen Pictures/Warner Bros. (1994)Кадр из фильма "Интервью с вампиром"
Кадр из фильма Интервью с вампиром
7 из 7
Кадр из фильма "Интервью с вампиром"
© Geffen Pictures/Warner Bros. (1994)
1 из 7
Кадр из фильма "Троя"
© Warner Bros. Pictures Co. (2004)
2 из 7
Кадр из фильма "Троя"
© Warner Bros. Ent.
3 из 7
Брэд Питт в фильме "Дэдпул 2"
© Marvel Entertainment, The Donners' Company, Genre Films, 2018
4 из 7
Брэд Питт в сериале "Друзья" (сезон 8, эпизод 9)
© Bright/Kauffman/Crane Productions, Warner Bros. Television
5 из 7
Кадр из фильма "Семь"
© New Line Cinema (1995)
6 из 7
Кадр из фильма "После прочтения сжечь"
© Focus Features (2008)
7 из 7
Кадр из фильма "Интервью с вампиром"
© Geffen Pictures/Warner Bros. (1994)
В фильме "К звездам" у него, казалось бы, один из самых героических и затасканных образов: космонавт будущего, из тех, что сказал "Поехали!" и махнул рукой. Но благодаря фестивальному режиссеру Грэю, впервые получившему такой большой бюджет, и почти сольной роли Питта "К звездам" оказывается одним из самых неожиданных блокбастеров последних лет. В этом фильме даже у явно плакатного героя могут быть чувства, депрессия, и находятся для нее причины — травма от отца, тоже космонавта, почти ушедшего из семьи. Всю эту психотерапию Питт играет аккуратно и выражает ее в мельчайших деталях: до поры можно и не увидеть, насколько глубока эмоциональная яма, на дне которой находится герой.
© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "К звездам"
Кадр из фильма К звездам
1 из 3
Кадр из фильма "К звездам"
© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ
© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "К звездам"
Кадр из фильма К звездам
2 из 3
Кадр из фильма "К звездам"
© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ
© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "К звездам"
Кадр из фильма К звездам
3 из 3
Кадр из фильма "К звездам"
© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ
1 из 3
Кадр из фильма "К звездам"
© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ
2 из 3
Кадр из фильма "К звездам"
© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ
3 из 3
Кадр из фильма "К звездам"
© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ
Столь же точен Питт и у Тарантино — не в главной роли, потому что он играет каскадера, дублера персонажа Ди Каприо, и в своей куда более бедной одинокой жизни оказывается счастливее и востребованнее, чем его напарник, чей героический образ из студийных вестернов уже уходит в прошлое. Его спокойный, уверенный в себе герой Клифф Бут внушает уважение как минимум потому, что рискует жизнью за деньги, фактически — только из любви к кино и профессии. Этим, хочется думать, Клифф Бут похож на самого Питта, которому сегодня важно в личном плане убедить всех, но прежде всего себя, что он способен на многое.
И такому пути воина Питт следует уже давно. Да, он пока не снимается у Триера (вот это был бы номер) или у Нолана (а вот это как раз дело вполне поправимое), зато сыграл у Тарантино (дважды! — еще в "Бесславных ублюдках") и, возможно, в мощнейшем фильме XXI века — "Древе жизни" Терренса Малика. Картина "Джонни-замша" с ним в главной роли выиграла на кинофестивале в Локарно, на артовейшем из всех европейских (даже Канны обычно не такие смелые). Если же он выбирает сниматься в зрительском кино или экшене, то всегда с неожиданной концепцией: к примеру, в политически-остром "Ограблении казино", живописной "Ярости" или просто в безудержно увлекательной трилогии про друзей Оушена.
© Warner Bros. Pictures (2001)Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"
Кадр из фильма Одиннадцать друзей Оушена
1 из 7
Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"
© Warner Bros. Pictures (2001)
© Universal Pictures / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

Кадры из фильма Бесславные ублюдки
2 из 7

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

© Universal Pictures
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© Компания 20th Century FoxКадр из фильма "Бойцовский клуб"
Кадр из фильма Бойцовский клуб
3 из 7
Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
© Компания 20th Century Fox
© Paramount Pictures (2008)Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона"
Кадр из фильма Загадочная история Бенджамина Баттона
4 из 7
Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона"
© Paramount Pictures (2008)
© Universal Pictures (2005)Кадр из фильма "12 обезьян"
Кадр из фильма 12 обезьян
5 из 7
Кадр из фильма "12 обезьян"
© Universal Pictures (2005)
© Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000)Кадр из фильма "Большой куш"
Кадр из фильма Большой куш
6 из 7
Кадр из фильма "Большой куш"
© Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000)
© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Человек, который изменил все"
Кадр из фильма Человек, который изменил все
7 из 7
Кадр из фильма "Человек, который изменил все"
© Фото : WDSSPR
1 из 7
Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"
© Warner Bros. Pictures (2001)
2 из 7

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

© Universal Pictures
Перейти в фотобанк
3 из 7
Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
© Компания 20th Century Fox
4 из 7
Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона"
© Paramount Pictures (2008)
5 из 7
Кадр из фильма "12 обезьян"
© Universal Pictures (2005)
6 из 7
Кадр из фильма "Большой куш"
© Columbia Pictures Corporation/SKA Films (2000)
7 из 7
Кадр из фильма "Человек, который изменил все"
© Фото : WDSSPR
Брэд Питт никогда не будет выглядеть в кадре так, словно он твой сосед по лестничной клетке, он будет подтянут, бодр и до обидного красив (хотя в последних интервью он признается, что поддержание себя в форме занимает все больше времени и все тяжелее ему дается благодарно принимать осень жизни).
При этом Питт даже в свои предпенсионные 55 — рискующий, мятущийся, в разводе, но умеющий искать себя и, главное, находить.
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