Брэд Питт заявил, что не собирается бороться за "Оскар"

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Брэд Питт рассказал, что не будет бороться за "Оскар", несмотря на популярность его последних фильмов "Однажды в Голливуде" и "К звездам", . Брэд Питт рассказал, что не будет бороться за "Оскар", несмотря на популярность его последних фильмов "Однажды в Голливуде" и "К звездам", сообщает Entertainment Weekly.

"О, нет, я, пожалуй, воздержусь, - сказал актер. - Ну, то есть, приятно, конечно, получать призы, но ты никогда не знаешь, выберут тебя или нет".

Он подчеркнул, что для него важно, чтобы фильм "хорошо себя зарекомендовал, чтобы он что-то рассказывал кому-то и сейчас, и десять лет спустя. Мне кажется, что пристальное внимание к картине мешает чистоте ее восприятия и не дает сосредоточиться на самой ленте".

После успеха "Однажды… в Голливуде" Питта считают наиболее вероятным претендентом на "Оскар" за роль второго плана.