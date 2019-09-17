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РИА Новости
Культура

Брэд Питт заявил, что не собирается бороться за "Оскар"

17:19 17.09.2019
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© Sony Pictures Entertainment (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
© Sony Pictures Entertainment (2019)
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Брэд Питт рассказал, что не будет бороться за "Оскар", несмотря на популярность его последних фильмов "Однажды в Голливуде" и "К звездам", сообщает Entertainment Weekly.
"О, нет, я, пожалуй, воздержусь, - сказал актер. - Ну, то есть, приятно, конечно, получать призы, но ты никогда не знаешь, выберут тебя или нет".
Он подчеркнул, что для него важно, чтобы фильм "хорошо себя зарекомендовал, чтобы он что-то рассказывал кому-то и сейчас, и десять лет спустя. Мне кажется, что пристальное внимание к картине мешает чистоте ее восприятия и не дает сосредоточиться на самой ленте".
После успеха "Однажды… в Голливуде" Питта считают наиболее вероятным претендентом на "Оскар" за роль второго плана.
Он пять раз номинировался на "Оскар" (два раза как актер и три раза как продюсер), но получил премию только как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" в 2014 году.
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