Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года

Его основными задачами являются повышение уровня информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой ядерным оружием для человечества, а также о необходимости его полной ликвидации.

Полная ликвидация ядерного оружия является одной из старейших целей Организации Объединенных Наций. Она была предметом первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году. Также, начиная с 1959 года, наряду с всеобщим и полным разоружением была включена в повестку дня Генеральной Ассамблеи. Она была основной темой обзорных конференций, проводимых в ООН с 1975 года государствами-участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Была определена в качестве одной из приоритетных задач первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению в 1978 году, которая уделила особое внимание проблеме ядерного разоружения. Плюс была поддержана каждым из генеральных секретарей Организации Объединенных Наций.

В настоящее время в арсеналах стран мира насчитывается около 14 тысяч единиц ядерного оружия . Более половины населения мира живет в странах, которые либо имеют такое оружие, либо являются членами ядерных альянсов.

В декабре 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН было принято решение о подготовке конвенции о запрещении и полной ликвидации ядерного оружия. Соответствующую резолюцию поддержали 123 государства, в то время как ядерные державы, включая Россию, и еще около 30 стран, проголосовали "против". Китай стал единственным из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, кто воздержался в ходе голосования. Резолюция постановила провести конференцию с целью выработки "юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации"

27 марта 2017 года в Генеральной Ассамблее ООН стартовали межправительственные переговоры по разработке текста конвенции о запрещении ядерного оружия. Однако в конференции не приняли участие почти 40 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, Россия и Китай.

7 июля 2017 года участники конференции в ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия согласовали текст итогового документа.

В конвенции отмечается, что "большинство стран мира больше не рассматривают ядерное оружие как легитимное средство войны". Сообщается, что страны-подписанты обязуются не разрабатывать, не приобретать и не испытывать ЯО. Кроме того, соглашение обязывает государства оказывать помощь жертвам применения оружия массового поражения.

20 сентября 2017 года документ был открыт для подписания.

В настоящее время документ подписали 70 стран , 26 из них ратифицировали конвенцию.

По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова, ратификация соглашения не отвечает национальным интересам России и может привести к нарушению режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который вступил в силу в 1970 году.

Россия привержена цели достижения мира без ядерного оружия и вносит весомый вклад в глобальные усилия по сокращению ядерных вооружений. Реализация советско-американского Договора 1987 года о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволила уничтожить свыше 1800 баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью 500-5500 км и более 800 пусковых установок (ПУ) к ним. В общей сложности деактивировано более трех тысяч ядерных боеголовок совокупной мощностью свыше 500 тысяч килотонн.

Российская Федерация полностью выполнила свои обязательства по Договору 1991 года о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и Договору 2002 года о сокращении стратегических наступательных потенциалов (ДСНП). Россия сократила количество развернутых стратегических боезарядов с уровня 9000 до 1900 единиц, а также ликвидировала более 1600 ПУ межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), более 3100 МБР и БРПЛ, порядка 50 ракетных подводных лодок стратегического назначения и около 70 тяжелых бомбардировщиков (ТБ).

В соответствии с Договором 2010 года о дальнейших мерах по ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений (вступил в силу 5 февраля 2011 года) Россия и США согласились на треть (до 1550 единиц) урезать суммарное количество боезарядов ("потолок" по ДСНП – 2200 единиц) и более чем в два раза (до 700 единиц) – предельный уровень стратегических носителей ("потолок" по ДСНВ – 1600 единиц, ДСНП носители не ограничивал). Кроме того, был установлен дополнительный уровень в 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также ТБ. К контрольной дате по Договору – 5 февраля 2018 года – Российская Федерация свои обязательства по сокращению СНВ полностью выполнила.

Также Россия в четыре раза сократила свой арсенал нестратегического ядерного оружия и сосредоточила его на центральных базах хранения в пределах национальной территории.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в сентябре 2019 года заявил , что Россия не считает возможным продолжать сокращение ядерных вооружений без ограничений в области противоракетной обороны. 2 августа 2019 года завершилась процедура выхода США из Договора о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в результате чего данное соглашение прекратило свое действие. Россия ввела односторонний мораторий и не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности, если такие появятся, в тех регионах, где не будут размещаться американские РСМД. По словам Рябкова, Москва не питает иллюзий, что Вашингтон введет мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

После прекращения действия ДРСМД российская сторона не тестировала подобные ракеты, а США уже через 16 дней после развала договора испытали наземную крылатую ракету радиусом действия более 500 километров. Как следствие, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, и особенно негативная динамика наблюдается в последний год, подчеркнул замминистра. "…Есть риск возникновения ядерной войны, причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт… Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными", – сказал Рябков и подчеркнул, что это расшатывает архитектуру контроля над вооружениями.

Дипломат обратил внимание, что пока РФ и США не могут договориться по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как в Вашингтоне уходят от решения проблем. Россия также обеспокоена ситуацией вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) с учетом того, что США сохраняют на своих полигонах возможность возобновить испытания, но при этом обвиняют Москву в нарушении этого договора