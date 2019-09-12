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РИА Новости

В МИД назвали условия для сокращения ядерных вооружений

12:26 12.09.2019 (обновлено: 15:58 12.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД России Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД России Сергея Рябкова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Брифинг заместителя главы МИД России Сергея Рябкова. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия считает невозможным продолжать сокращать ядерные вооружения без ограничений в сфере противоракетной обороны, заявил в четверг замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы не говорим о том, что все это (система контроля над вооружениями) должно быть застывшей конструкцией. Совершенно нет. Наоборот, мы задолго до появления в Вашингтоне нынешней администрации подчеркивали на всех уровнях, что, к примеру, дальнейшие шаги по пути сокращения ядерных вооружений будут гипотетически возможны только в случае полного учета всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность", — сказал Рябков, выступая на презентации доклада Национального исследовательского университета ВШЭ, посвященного стратегической стабильности.
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"В переводе на более понятный не военным и не дипломатам язык это означает, к примеру, что продолжать сокращаться без соответствующих ограничений в сфере противоракетной обороны невозможно. Но, среди прочего, это один из примеров", — добавил замминистра.
Кроме того, по словам Рябкова, "мы вплотную подошли к рубежу контроля над вооружениями, за которым императивом становится полный учет ядерных потенциалов других государств, обладающих таким оружием".
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Высшая школа экономикиСергей РябковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Сколько можно мозги жевать? Порадуем военных. Может реально разгрузить планету от семи миллиардов паразитов. Попробуем заново через пару миллионов лет, будем снова открывать колесо, изучать пирамиды...
12 сентября, 13:09
ssmell77
5411088719
А раз хоть кто то в правительстве понимает.что реально натворили ,то и надо признать провал своей политики и приложить усилия к сохранению паритета ,как есть на сегодня. Не загоняя свою страну в пропасть.
12 сентября, 13:19
АПАлексей Просто
74310023
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