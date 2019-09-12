В МИД назвали условия для сокращения ядерных вооружений

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия считает невозможным продолжать сокращать ядерные вооружения без ограничений в сфере противоракетной обороны, заявил в четверг замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы не говорим о том, что все это (система контроля над вооружениями) должно быть застывшей конструкцией. Совершенно нет. Наоборот, мы задолго до появления в Вашингтоне нынешней администрации подчеркивали на всех уровнях, что, к примеру, дальнейшие шаги по пути сокращения ядерных вооружений будут гипотетически возможны только в случае полного учета всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность", — сказал Рябков, выступая на презентации доклада Национального исследовательского университета ВШЭ, посвященного стратегической стабильности.

"В переводе на более понятный не военным и не дипломатам язык это означает, к примеру, что продолжать сокращаться без соответствующих ограничений в сфере противоракетной обороны невозможно. Но, среди прочего, это один из примеров", — добавил замминистра.