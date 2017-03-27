Хейли сообщила детали предстоящей конференции по запрету ядерного оружия

ООН, 27 мар — РИА Новости, Ольга Денисова. Почти 40 стран не будут участвовать в конференции по выработке конвенции о запрещении ядерного оружия, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Конференция по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия началась в ООН в понедельник. Перед открытием постпреды США, Великобритании и Франции выступили с заявлениями против проведения подобной конференции. Представители РФ и Китая не присутствовали на совместном заявлении, однако также не принимают участия в переговорах.

"Вы увидите, что сегодня в (зале — ред.) Генеральной Ассамблеи нет почти 40 стран", — заявила Хейли журналистам.

Эти страны, по ее словам, "хотели бы иметь запрет на ядерное оружие", но признают, что сегодня не могут без него защитить своих граждан.

Хейли заверила, что США привержены идее ядерного разоружения. "Мы все верим в нераспространение ядерного оружия. США сократили свои арсеналы на 85% с момента вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Мы продолжим это делать", — сказала она.

Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт также сообщил, что страна сократила размер ядерных арсеналов более чем на 50% после пика Холодной войны.

"Соединенное Королевство не участвует в переговорах по соглашению о запрещении ядерного оружия, потому что мы не верим, что эти переговоры приведут к прогрессу в глобальном ядерном разоружении. Это не может и не будет работать", — заявил он.