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РИА Новости

Швеция отказалась подписать конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия

Вчера, 15:23
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© Swedish Ministry for Foreign AffairsЗдание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции
© Swedish Ministry for Foreign Affairs
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 12 июл - РИА Новости. Правительство Швеции не намерено подписывать принятую в 2017 году конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия, сообщила глава МИД страны Маргот Валльстрем в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Правительство приняло решение в настоящее время не подписывать конвенцию. Вместо этого выступить в качестве наблюдателя", - заявила Вальстрем.
Она добавила, что Швеция по-прежнему считает распространение ядерного оружия одной из основных угроз миру и будет стремиться к ее устранению.
Конвенция о полном запрете ядерного оружия была принята 7 июля 2017 года. Страны-подписанты обязуются не разрабатывать, не приобретать и не испытывать ядерное оружие. В выработке договора не участвовали ядерные державы, включая пятерку постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция). За ее принятие выступили 122 страны, в том числе Швеция, в голосовании участвовала лишь одна страна-член НАТО - Нидерланды.
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Мнение основных политических партий Швеции по поводу подписания конвенции разделились. Правительство поручило эксперту Ларсу-Эрику Лундину (Lars-Erik Lundin) проанализировать текст конвенции. По итогам анализа он выступил с рекомендацией для правительства не подписывать конвенцию и требовать изменения текста.
В МИД России высказывались против подписания договора о полном запрете ядерного оружия. По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаила Ульянова, ратификация соглашения не отвечает национальным интересам России и может привести к нарушению режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который вступил в силу в 1970 году.
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Маргот ВалльстремШвецияООНВ мире
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