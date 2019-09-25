Косачев прокомментировал стенограмму разговора Зеленского и Трампа

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает состоявшийся разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа "пустым", но выгодным заинтересованным в выборах американцам.
"Удивительно пустой разговор Трампа и Зеленского. Имею возможность сравнивать. Поэтому повторю: пустой, хоть и антироссийский, грязный. Но только помешанные на предстоящих выборах американцы чего-то из него, возможно, извлекут в своих целях, да. И надо быть очень сильно помешанным на украинских сюжетах, чтобы хоть что-то извлечь из него в своих целях по ту, обратную сторону", - написал сенатор в Facebook.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена. Байден-старший лидирует среди демократов на президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.