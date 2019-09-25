Вышинский передал Совфеду список из 12 преследуемых на Украине журналистов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский передал членам Совета Федерации список журналистов, которые подвергаются преследованиям на Украине.

Как уточнил в разговоре с РИА Новости сам Вышинский, в списке 12 человек, они преследуются по политическим мотивам.

В этот перечень вошли: Олег Саган, Василий Муравицкий, Павел Волков, Елена Бойко, Мирослава Бердник, Дмитрий Василец, Евгений Тимонин, Руслан Коцаба, Александр Бондарчук, Анатолий Маевский, Владимир Скачко, Дмитрий Губин.

Так, журналист Дмитрий Василец был приговорен к девяти годам лишения свободы после четырехдневной поездки в Донецк в июле 2014 года по статье о "создании террористической группы". После апелляции приговор был отменен. С февраля прошлого года Василец находится под домашним арестом, в марте этого года суд вернул обвинительный акт прокурору. Дело начинает рассматриваться в первой инстанции.

Тележурналиста Олега Сагана преследуют по статье о "действиях, нацеленных на изменение государственных границ" за видеоролики с критикой власти. Он отбыл шесть месяцев в СИЗО Херсона и перенес инфаркт.

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В своем выступлении перед сенаторами Вышинский подчеркнул, что власть на Украине продолжает оказывать давление на журналистов и после ухода с поста президента Петра Порошенко. Во времена его правления журналистов буквально выживали из страны, добавил руководитель портала РИА Новости Украина.

Вышинский подчеркнул, что бороться с необоснованными задержаниями журналистов необходимо путем привлечения внимания к таким случаям.

Он также добавил, что по-прежнему высока вероятность того, что его признают виновным в госизмене и осудят на срок от 12 до 15 лет.