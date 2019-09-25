Матвиенко назвала приоритетные направления осенней сессии Совфеда

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Повышение качества законов и работа над проектом федерального бюджета являются приоритетными направлениями работы Совфеда, Повышение качества законов и работа над проектом федерального бюджета являются приоритетными направлениями работы Совфеда, заявила спикер Валентина Матвиенко на открытии осенней сессии.

Ранее Матвиенко третий раз переизбрали на пост председателя верхней палаты парламента.

"Законы должны быть не только умными, но и понятными для граждан. Например, в новых законах следует расширять использование преамбул. Это позволит лучше понимать суть законов, серьезно снизить информационный шум и спекуляции, которые зачастую возникают вокруг резонансных законопроектов", — заявила она.

Матвиенко раскритиковала "рамочные" законы, чье содержание раскрывается в подзаконных актах. По ее мнению, следует контролировать не только сроки, но и содержание нормативно-правовых актов, чтобы не искажать их смысл.

Также сенатор обратила внимание, что в федеральном бюджете должно красной нитью проходить финансирование национальных проектов.

"Для нас — как палаты регионов — крайне важно следить, чтобы применялся предельный уровень софинансирования расходов регионов", — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что российский бюджет должен быть социально ориентированным.