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РИА Новости

Матвиенко назвала приоритетные направления осенней сессии Совфеда

19:53 25.09.2019 (обновлено: 21:11 25.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Повышение качества законов и работа над проектом федерального бюджета являются приоритетными направлениями работы Совфеда, заявила спикер Валентина Матвиенко на открытии осенней сессии.
Ранее Матвиенко третий раз переизбрали на пост председателя верхней палаты парламента.
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"Законы должны быть не только умными, но и понятными для граждан. Например, в новых законах следует расширять использование преамбул. Это позволит лучше понимать суть законов, серьезно снизить информационный шум и спекуляции, которые зачастую возникают вокруг резонансных законопроектов", — заявила она.
Матвиенко раскритиковала "рамочные" законы, чье содержание раскрывается в подзаконных актах. По ее мнению, следует контролировать не только сроки, но и содержание нормативно-правовых актов, чтобы не искажать их смысл.
Также сенатор обратила внимание, что в федеральном бюджете должно красной нитью проходить финансирование национальных проектов.

"Для нас — как палаты регионов — крайне важно следить, чтобы применялся предельный уровень софинансирования расходов регионов", — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что российский бюджет должен быть социально ориентированным.
Также в повестку Совфеда в этой сессии войдут регулирование контрольно-надзорной деятельности, лекарственное обеспечение, противодействие домашнему насилию и гуманизация уголовно-процессуальной системы.
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