В СФ прокомментировали идею разрешить приставам взламывать двери квартир

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В разработанном Минюстом РФ законопроекте, позволяющем судебным приставам выламывать двери квартир, нет необходимости, поскольку такая возможность уже существует в случае судебного решения, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом взламывать двери квартир и домов. Поправки к закону "Об исполнительном производстве" опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. В случае принятия документа приставам, проверяющим правомерность перепланировки и (или) установки газового оборудования, разрешат вскрывать помещение, если иначе туда нельзя попасть.

"Неприкосновенность жилища гарантируется статьей 25 Конституции РФ, никто не вправе проникнуть в жилище без воли его хозяина. Однако в этой же статье допускаются и ограничения этого права: без согласия владельца жилища в него могут проникнуть определенные лица в случаях, определенных по судебному решению, а также в ряде случаев, когда такое проникновение необходимо для спасения жизни или недопущения уничтожения улик", - сказал Башкин.

По его словам, в Совфед этот законопроект пока не поступал, а когда он поступит, текст будет внимательно рассмотрен.