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РИА Новости

В СФ прокомментировали идею разрешить приставам взламывать двери квартир

17:40 25.09.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службы судебных приставов
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В разработанном Минюстом РФ законопроекте, позволяющем судебным приставам выламывать двери квартир, нет необходимости, поскольку такая возможность уже существует в случае судебного решения, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом взламывать двери квартир и домов. Поправки к закону "Об исполнительном производстве" опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов. В случае принятия документа приставам, проверяющим правомерность перепланировки и (или) установки газового оборудования, разрешат вскрывать помещение, если иначе туда нельзя попасть.
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде перед началом заседания по избранию меры пресечения задержанному сенатору Рауфу Арашукову. 30 января 2019
Вчера, 17:21РИА Новости
В ОП прокомментировали идею разрешить приставам взламывать двери квартир
"Неприкосновенность жилища гарантируется статьей 25 Конституции РФ, никто не вправе проникнуть в жилище без воли его хозяина. Однако в этой же статье допускаются и ограничения этого права: без согласия владельца жилища в него могут проникнуть определенные лица в случаях, определенных по судебному решению, а также в ряде случаев, когда такое проникновение необходимо для спасения жизни или недопущения уничтожения улик", - сказал Башкин.
По его словам, в Совфед этот законопроект пока не поступал, а когда он поступит, текст будет внимательно рассмотрен.
"Мое личное мнение - нет никакой срочности, неотложности или незамедлительности в необходимости проверить показания приборов учета или состояние перепланировки, в этом нет столь незамедлительной необходимости. Поэтому можно воспользоваться уже имеющимися в действующем законодательстве инструментами, которые могут заставить граждан предоставить необходимые сведения, в том числе судебными решениями", - заявил зампред комитета.
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Александр БашкинСовет Федерации РФФедеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
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