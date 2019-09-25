Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов. Поправки к закону "Об исполнительном производстве" опубликованы на Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов. Поправки к закону "Об исполнительном производстве" опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов.

В случае принятия документа приставам, проверяющим правомерность перепланировки и (или) установки газового оборудования, разрешат вскрывать помещение, если иначе туда нельзя попасть.

Также указывается, что можно будет разрушать элементы и конструкции, которые мешают проникнуть в квартиру или дом.

Согласно поправкам, такое право приставы могут получить не ранее чем через десять дней после того, как владельца квартиры попросят добровольно исполнить требования.