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РИА Новости

Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры

14:00 25.09.2019 (обновлено: 14:40 25.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил МордасовРейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
© РИА Новости / Михаил Мордасов
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов. Поправки к закону "Об исполнительном производстве" опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов.
В случае принятия документа приставам, проверяющим правомерность перепланировки и (или) установки газового оборудования, разрешат вскрывать помещение, если иначе туда нельзя попасть.
Также указывается, что можно будет разрушать элементы и конструкции, которые мешают проникнуть в квартиру или дом.
Согласно поправкам, такое право приставы могут получить не ранее чем через десять дней после того, как владельца квартиры попросят добровольно исполнить требования.
Подчеркивается, что при взломе госслужащие будут обязаны обеспечить сохранность имущества и не допустить в помещение посторонних.
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
6 сентября, 19:06РИА Новости
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Министерство юстиции РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо вооружаться и встречать чем ворота подпирают, Не страна , а одни опричники и халдеи, Когда же это все лопнет и власть смоет волна народная.
25 сентября, 14:27
Валентин Седякин
382255236
Уехал такой в отпуск на 2 недели, а у тебя хату разнесли))) И все законно, типо проверяли правомерность установки газовой плиты.
25 сентября, 14:14
shurenimp
3881203421
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