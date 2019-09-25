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РИА Новости

В Совфеде предложили ввести санкции против политиков из США за невыдачу виз

13:19 25.09.2019 (обновлено: 13:51 25.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сенатор Олег Морозов предлагает ввести санкции в отношении американских политиков и дипломатов как ответную меру за невыдачу виз США для участия делегации РФ в Генассамблее ООН.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что обратится в МИД РФ, чтобы обсудить идею запрета лотереи на получение грин-карт в качестве ответа на невыдачу американских виз делегатам на ГА ООН.

"Коллеги имеют право, в том числе и на такую идею. Но я считаю, что лучше ответные меры применить к американским политикам и дипломатам, которые могли бы быть подвергнуты встречным санкциям", - сказал Морозов РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 04:38РИА Новости
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН
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Леонид СлуцкийМария ЗахароваОлег МорозовГенеральная Ассамблея ООНМИД РФСовет Федерации РФКонстантин КосачевООНРоссияСШАВ мире
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