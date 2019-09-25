Настоятель: все стартующие с Байконура ракеты освящают бесплатно

БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен - РИА Новости. Чин освящения проводится со всеми стартующими с космодрома Байконур ракетами, и эта услуга оказывается для Роскосмоса бесплатно, рассказал в интервью РИА Новости настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур протоиерей Сергий (Бычков).

Во вторник на космодроме Байконур был проведен обряд освящения ракеты "Союз-ФГ", на которой на МКС отправится очередной экипаж.

"Абсолютно бесплатно. Я знаю, что в интернете пишут, что эта услуга платная, на меня даже писали заявление в прокуратуру, но прокуратура проверила, и у меня есть копия результатов проверки, в которой указано, что я ничего не получаю", - сказал он.

По его словам, традиция освящения ракетно-космической техники зародилась в 1999 году, когда по просьбе генконструктора НПО им. Лавочкина для первого пуска был освещен разгонный блок "Фрегат". "И этот единичный случай перерос в традицию для всего космодрома. Были противники идеи, были те, кто выступал за, но традиция устоялась", - рассказал Бычков.

С 2000 года, по его словам, все старты с Байконура проходят обряд освящения. "Мы просим у бога благословения на труд тех людей, которые создавали ракету, кто ее конструировал", - пояснил Бычков.