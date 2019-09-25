Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T12:57Z
https://ria.ru/20190925/1559105084.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155904/20/1559042019_0:60:3071:1787_1036x0_80_0_0_21e1224f28e2663e2fa2bc30b7553d81.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Настоятель: все стартующие с Байконура ракеты освящают бесплатно

12:57 25.09.2019
186
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОсвящение ракеты-носителя "Союз-ФГ" на Байконуре
Освящение ракеты-носителя Союз-ФГ на Байконуре
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
БАЙКОНУР (Казахстан), 25 сен - РИА Новости. Чин освящения проводится со всеми стартующими с космодрома Байконур ракетами, и эта услуга оказывается для Роскосмоса бесплатно, рассказал в интервью РИА Новости настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур протоиерей Сергий (Бычков).
Во вторник на космодроме Байконур был проведен обряд освящения ракеты "Союз-ФГ", на которой на МКС отправится очередной экипаж.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Вчера, 12:54Религия и мировоззрение
Священник: иностранные астронавты подходят под благословение перед полетом
"Абсолютно бесплатно. Я знаю, что в интернете пишут, что эта услуга платная, на меня даже писали заявление в прокуратуру, но прокуратура проверила, и у меня есть копия результатов проверки, в которой указано, что я ничего не получаю", - сказал он.
По его словам, традиция освящения ракетно-космической техники зародилась в 1999 году, когда по просьбе генконструктора НПО им. Лавочкина для первого пуска был освещен разгонный блок "Фрегат". "И этот единичный случай перерос в традицию для всего космодрома. Были противники идеи, были те, кто выступал за, но традиция устоялась", - рассказал Бычков.
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Союз МС-15
Вчера, 12:49Религия и мировоззрение
Священник: руководство Роскосмоса перед каждым пуском к МКС молится в храме
С 2000 года, по его словам, все старты с Байконура проходят обряд освящения. "Мы просим у бога благословения на труд тех людей, которые создавали ракету, кто ее конструировал", - пояснил Бычков.
А вот гарантию успешного полета обряд не даёт. "Я всегда надеюсь на милость божью и на его милосердие", - заметил настоятель храма.
3120016
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеМеждународная космическая станцияРоскосмосКазахстанрелигия
Рекомендуем
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Священник: иностранные астронавты подходят под благословение перед полетом
РИА
Новости
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Союз МС-15
Священник: руководство Роскосмоса перед каждым пуском к МКС молится в храме
Освящение ракеты-носителя Союз-ФГ с ТПК Союз МС-08 на космодроме Байконур. В центре: настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Сергий Бычков
Отец Сергий: с каждой ракетой улетает часть души
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Москве загорелся ледовый дворец
Лента
новостей
Вид на остров Одайба в Токио
Москва и Токио проработают возможность поставок водорода в Японию
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф рассказал, каким видит "человека будущего"
Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на стартовой площадке космодрома Байконур
Последнюю ракету "Союз-ФГ" с украинским оборудованием запустят с Байконура
Компьютер
В отеле под Парижем у инженера украли компьютер с секретными данными
Молодые люди во время шторма в Ялте
МЧС: в Крыму туристы агрессивно реагируют на запрет купаться в шторм
Порт Тромсё
В порту на севере Норвегии загорелся российский траулер
Автомобиль скорой помощи
Минздрав не нашел нарушений в начислении зарплаты врачам скорой на Урале
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на XXIII Конгрессе Международной организации высших органов аудита INCOSAI в Москве
Греф заявил, что подобные МВФ организации должны умереть
Вышинский о свободе слова на Украине: У меня пока нет оптимизма
Вышинский рассказал о работе машины по борьбе со СМИ на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
Лента новостейМолния