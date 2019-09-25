По Петербургу бродит бесхозная лошадь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко с запросом о том, как разрешить ситуацию с бесхозной лошадью, которая бродит по городу, сообщил РИА Новости депутат.

Ранее в соцсетях появились сообщения о бродячей лошади на Ленинском проспекте, которую наблюдают в городе около недели. Животное никого не подпускает к себе, однажды попыталось зайти в троллейбус.

"Я обратился с запросом к вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Бондаренко, чтобы тот пояснил, как разрешить сложившуюся ситуацию", - сказал парламентарий.

По его словам, "выявилась проблема, что у города нет механизма размещения бесхозного крупного рогатого скота и животных".

"В случае с этой лошадью специалисты говорят, что, скорее всего, что-то случилось с владельцем, конюшни не берут ее, так как лошадь без документов - это кража, мы в тупике. Полиции ее некуда деть", - рассказал депутат.