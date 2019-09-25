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РИА Новости

По Петербургу бродит бесхозная лошадь

11:03 25.09.2019 (обновлено: 12:04 25.09.2019)
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© Фото : группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб во ВКонтактеБесхозная лошадь в Санкт-Петербурге
Бесхозная лошадь в Санкт-Петербурге
© Фото : группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб во ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Николаю Бондаренко с запросом о том, как разрешить ситуацию с бесхозной лошадью, которая бродит по городу, сообщил РИА Новости депутат.
Ранее в соцсетях появились сообщения о бродячей лошади на Ленинском проспекте, которую наблюдают в городе около недели. Животное никого не подпускает к себе, однажды попыталось зайти в троллейбус.
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"Я обратился с запросом к вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Бондаренко, чтобы тот пояснил, как разрешить сложившуюся ситуацию", - сказал парламентарий.
По его словам, "выявилась проблема, что у города нет механизма размещения бесхозного крупного рогатого скота и животных".
"В случае с этой лошадью специалисты говорят, что, скорее всего, что-то случилось с владельцем, конюшни не берут ее, так как лошадь без документов - это кража, мы в тупике. Полиции ее некуда деть", - рассказал депутат.
По его словам, требуется создать механизм временного размещения подобных животных. "Если в течение определенного времени владелец обнаруживается, он оплачивает затраты хранения, в случае отсутствия с владельцем контакта признаётся бесхозной", - сказал Цивилев.
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