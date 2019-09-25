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РИА Новости

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

09:18 25.09.2019
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкГипермаркет "Леруа Мерлен"
Гипермаркет Леруа Мерлен
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Гипермаркет "Леруа Мерлен". Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Журнал Forbes в пятый раз поместил Groupe Auchan ("Ашан", "Атак") на первое место рейтинга крупнейших иностранных компаний в России с годовой выручкой в 327,7 миллиарда рублей.
Второе место в рейтинге заняла автомобильная компания "Тойота Мотор" (Toyota Motor) — ее выручка составила 313,2 миллиарда рублей. Табачная компания "ДЖ. Т. И. Россия" (Japan Tobacco International) занимает третье место с выручкой в 303,4 миллиарда рублей. Далее следует табачная компания Philip Morris International, ее выручка составила 296,5 миллиарда рублей. Пятую строчку рейтинга занимает "Фольксваген Груп Рус" (Volkswagen Group), выручка которой достигла 289,2 миллиарда рублей.
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В топ-10 также вошли французский ритейлер товаров для ремонта Leroy Merlin (Леруа Мерлен Восток, Leroy Merlin, 275,8 миллиарда рублей выручки), один из крупнейших в России производителей продуктов питания Pepsico (Пепсико Холдингс, 243,2 миллиарда рублей), производитель автомобилей Kia Motors (Киа Моторс Рус, 232,4 миллиарда рублей), компания Ikea (Икеа Дом, Икеа Мос, Икеа Торг, 218 миллиардов рублей), а также сеть магазинов Metro Cash&Carry (Метро Кэш энд Керри, Metro Group, 217,4 миллиарда рублей).
Издание отмечает, что общая выручка у 50 крупнейших иностранных компаний на российском рынке в 2018 году увеличилась на 10,2%, до 6,4 триллиона рублей.
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Самая "зависимая" от российского рынка компания — финская Nokian Tyres, у нее российская доля в глобальной выручке составляет 43,5% (годом ранее было 46%), на втором месте табачный гигант Japan Tobacco International (24%), на третьем — финская энергетическая компания Fortum (19%).
Forbes сообщает, что в список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. Они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2018 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании. Журнал не включал в список банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и другие финансовые компании из-за их существенных отличий от торговых и промышленных компаний в бизнесе и бухгалтерском учете. Не учитывались также компании, деятельность которых сводится к управлению активами.
Михаил Гуцериев
28 августа, 08:32РИА Новости
Forbes назвал самые богатые семьи России
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IKEA International GroupVolkswagen GroupNokian TyresLeroy MerlinToyota MotorРоссияЭкономика
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