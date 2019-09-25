Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в среду на первом пленарном заседании Совфеда в осеннюю сессию в рамках "правительственного часа" расскажет о среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-экономического развития страны до 2022 года.
В повестке заседания вопросы о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря, о службе в органах принудительного исполнения РФ, о внесении изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.
Также будет рассмотрен вопрос о назначения зампредом Счетной палаты РФ члена генерального совета "Деловой России", в прошлом депутата Госдумы Галины Изотовой. Накануне ее кандидатуру внес в Совет Федерации президент РФ Владимир Путин.
Кроме того в представлении президента для назначения на должности аудиторов СП значатся помощник председателя Счетной палаты РФ, экс-замминистра финансов РФ Алексей Саватюгин и руководитель аппарата Счетной палаты РФ Олег Савельев.
Будут рассмотрены и кадровые вопросы. На пост главы бюджетного комитета СФ планируется утвердить первого зампреда этого же комитета Николая Журавлева, председателем комитета по образованию может стать также первый замглавы профильного комитета Лилия Гумерова.
Состоится "Час субъекта РФ", перед членами Совета Федерации выступят губернатор Саратовской области Валерий Радаев и председатель Саратовской областной думы Александр Романов.