Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в среду на первом пленарном заседании Совфеда в осеннюю сессию в рамках "правительственного часа" расскажет о среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-экономического развития страны до 2022 года.

В повестке заседания вопросы о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря, о службе в органах принудительного исполнения РФ, о внесении изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.

Также будет рассмотрен вопрос о назначения зампредом Счетной палаты РФ члена генерального совета "Деловой России", в прошлом депутата Госдумы Галины Изотовой. Накануне ее кандидатуру внес в Совет Федерации президент РФ Владимир Путин.

Кроме того в представлении президента для назначения на должности аудиторов СП значатся помощник председателя Счетной палаты РФ, экс-замминистра финансов РФ Алексей Саватюгин и руководитель аппарата Счетной палаты РФ Олег Савельев.

Будут рассмотрены и кадровые вопросы. На пост главы бюджетного комитета СФ планируется утвердить первого зампреда этого же комитета Николая Журавлева, председателем комитета по образованию может стать также первый замглавы профильного комитета Лилия Гумерова.