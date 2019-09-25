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РИА Новости

Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"

01:13 25.09.2019 (обновлено: 01:33 25.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК (ООН), 25 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
"Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал", — сказал Лавров, открывая министерскую встречу в "астанинском формате".
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными".
Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Представитель госдепартамента не стал комментировать причины отказа или задержки в выдаче виз, повторив, что визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация об этом конфиденциальна.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
23 сентября, 20:39РИА Новости
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Председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе заявил РИА Новости, что США обязаны предоставлять и выдавать визы тем представителям государств, которые направляются на сессию ГА ООН. Отказ является нарушением соглашения между США и организацией, сказал он.
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Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФООНРоссияСШАВ мире
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