Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019

ООН, 25 сен - РИА Новости. Расширение "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе пока не планируется, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы работаем в нормандском формате, собираемся работать - четыре страны. А потом посмотрим", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, планируется ли расширение нормандского формата, подключение к нему США.

"Ждем встречи в нормандском формате", - сказал Зеленский.

Президент отвечал на вопросы на украинском языке.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.