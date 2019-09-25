Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"

ООН, 25 сен - РИА Новости. Расширение "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе пока не планируется, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы работаем в нормандском формате, собираемся работать - четыре страны. А потом посмотрим", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, планируется ли расширение нормандского формата, подключение к нему США.
"Ждем встречи в нормандском формате", - сказал Зеленский.
Президент отвечал на вопросы на украинском языке.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).