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РИА Новости

Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"

01:03 25.09.2019 (обновлено: 01:35 25.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США. 24 сентября 2019
ООН, 25 сен - РИА Новости. Расширение "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе пока не планируется, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы работаем в нормандском формате, собираемся работать - четыре страны. А потом посмотрим", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, планируется ли расширение нормандского формата, подключение к нему США.
"Ждем встречи в нормандском формате", - сказал Зеленский.
Президент отвечал на вопросы на украинском языке.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина).
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