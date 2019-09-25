Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы пригласить на Украину лидеров стран, включая американского коллегу Дональда Трампа. Об этом сообщается в официальном интернет-представительстве главы государства.
Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину. Я хотел бы, чтобы лидеры стран приезжали и видели, какая красивая Украина. Надо верить не словам, а глазам. И все, кстати, хотят, все ждут от нас приглашения. Как только я говорю "А вы не хотите приехать к нам, на Украину?", все отвечают – "С удовольствием".
Кроме того, президент заявил, что мировое сообщество не забывает про его страну.
"Всем интересна новая власть, ее поддерживают. Все подчеркивают, что у нас энергичные ребята", – добавил Зеленский.
Он также отметил, что Киев ведет переговоры по антироссийским санкциям.