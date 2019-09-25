Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России

ООН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на полях Генеральной ассамблеи ООН, что у него очень "позитивная политика" в отношении России.

"Очень позитивная", - сказал Джонсон российским журналистам, отвечая на вопрос, какая у него политика в отношении России.

Борис Джонсон в конце июля стал премьером Британии. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС.