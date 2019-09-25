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РИА Новости

Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России

00:39 25.09.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на полях Генеральной ассамблеи ООН, что у него очень "позитивная политика" в отношении России.
"Очень позитивная", - сказал Джонсон российским журналистам, отвечая на вопрос, какая у него политика в отношении России.
Борис Джонсон в конце июля стал премьером Британии. Прежний лидер Тереза Мэй ушла в отставку после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов. Джонсон же пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, но создать "новое партнерство" с ЕС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Борис ДжонсонВеликобританияРоссияВ мире
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