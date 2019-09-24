Токаев выразил готовность к расширению сотрудничества с Украиной

АЛМА-АТА, 24 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в штаб-квартире ООН и обсудили вопросы сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

По данным пресс-службы, Токаев и Зеленский обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты.

"Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого", - сообщается в пресс-релизе.