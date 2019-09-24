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РИА Новости

Токаев выразил готовность к расширению сотрудничества с Украиной

23:46 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 24 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в штаб-квартире ООН и обсудили вопросы сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
По данным пресс-службы, Токаев и Зеленский обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты.
"Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого", - сообщается в пресс-релизе.
В завершение встречи главы двух государств пригласили друг друга совершить взаимные визиты.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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Ситуация на УкраинеКасым-Жомарт ТокаевВладимир ЗеленскийООНКазахстанУкраинаВ мире
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