Макрон с трибуны ООН отметил прогресс по ситуации на Украине

ПАРИЖ, 24 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отметил прогресс по ситуации на Украине и анонсировал проведение встречи в "нормандском формате" в ближайшие недели.
"Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог ответить. В последние недели был прогресс", - заявил Макрон. Трансляция его выступления велась на сайте ООН.
Французский лидер также добавил, что в ближайшие недели состоится встреча в "нормандском формате".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.