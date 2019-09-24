Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T22:33Z
https://ria.ru/20190924/1559086899.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155806/32/1558063231_0:846:2136:2048_1036x0_80_0_0_4c27e1c665ba989a313aef775e0237f1.jpg
РИА Новости

Макрон с трибуны ООН отметил прогресс по ситуации на Украине

22:33 24.09.2019
480
© REUTERS / POOL / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / POOL / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отметил прогресс по ситуации на Украине и анонсировал проведение встречи в "нормандском формате" в ближайшие недели.
"Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог ответить. В последние недели был прогресс", - заявил Макрон. Трансляция его выступления велась на сайте ООН.
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 18:30РИА Новости
Эксперт объяснил, почему Трамп отсрочил предоставление помощи Украине
Французский лидер также добавил, что в ближайшие недели состоится встреча в "нормандском формате".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
0104242
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Бывший президент Украины Виктор Янукович
Европейский суд разъяснил причины снятия санкций ЕС с Януковича
РИА
Новости
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
США рассекретят информацию по расследованию атак на саудовские НПЗ
Украинского политолога выгнали из студии России 1 по его просьбе
Украинского политолога выгнали из студии "России 1" по его же просьбе
Лента
новостей
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
В МГЕР предложили перенести штаб-квартиру ООН в Россию
Президент США Дональд Трамп
Трамп одобрил публикацию телефонного разговора с Зеленским
Прохожие у входа в помещение Пробизнесбанка
Польский суд отказался выдать России экс-вице-президента "Пробизнесбанка"
Офис ОАО Газпром
Новак раскрыл суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко призвала Украину отказаться от финансовой помощи США
Американский министр уснул во время речи Трампа в ООН
Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019
Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Производитель прокомментировал данные о проблемах с SSJ100 в Новом Уренгое
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
Саудовская Аравия уверена в причастности Ирана к атакам на НПЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
00:37Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов
00:35Инициацией импичмента демократы испортили "важный день в ООН", заявил Трамп
Лента новостейМолния