ООН, 24 сен – РИА Новости. Сеул продолжит диалог с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации, заявил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

"Мир на Корейском полуострове остается актуальной проблемой. Мир на полуострове и мир во всем мире тесно связаны между собой. Мы продолжим диалог с Северной Кореей и найдем, как проложить дорогу к полной денуклеаризации и постоянному миру при сохранении сотрудничества с государствами ООН", - сказал он, выступая на Генеральной ассамблее ООН.