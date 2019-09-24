ООН, 24 сен – РИА Новости. Сеул продолжит диалог с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации, заявил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
"Мир на Корейском полуострове остается актуальной проблемой. Мир на полуострове и мир во всем мире тесно связаны между собой. Мы продолжим диалог с Северной Кореей и найдем, как проложить дорогу к полной денуклеаризации и постоянному миру при сохранении сотрудничества с государствами ООН", - сказал он, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.