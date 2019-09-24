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РИА Новости

Сеул продолжит диалог с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации

21:15 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
 Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости. Сеул продолжит диалог с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации, заявил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
"Мир на Корейском полуострове остается актуальной проблемой. Мир на полуострове и мир во всем мире тесно связаны между собой. Мы продолжим диалог с Северной Кореей и найдем, как проложить дорогу к полной денуклеаризации и постоянному миру при сохранении сотрудничества с государствами ООН", - сказал он, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
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Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.
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Мун Чжэ ИнЮжная КореяСеулКНДРООНБезопасность
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