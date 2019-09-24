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РИА Новости
Воронежская область

Воронежская область готова начать отопительный сезон, заявил губернатор

20:04 24.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАлександр Гусев
Александр Гусев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Александр Гусев. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Плановые работы на объектах теплоэнергетического комплекса в Воронежской области полностью завершены, отопительный сезон в регионе начнется на этой неделе, заявил во вторник губернатор Александр Гусев.
Готовность Воронежской области к отопительному сезону 2019-2020 годов и перспективы развития энергетической сферы региона Гусев обсудил 24 сентября с прибывшим в регион заместителем министра энергетики РФ Андреем Черезовым.
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"Первоочередная задача - войти в отопительный сезон. У нас все плановые работы завершены, и мы фактически начинаем пусконаладочные работы. Постараемся соцобъекты частично на этой неделе подключать, будем смотреть по температурному режиму и, соответственно, принимать решение по жилому сектору", - сказал Гусев.
Он отметил, что в районах области все котельные на объектах социальной сферы обследованы и готовы, все теплоснабжающие организации предоставили паспорта готовности к зиме. В ходе встречи губернатор также обратил внимание на важность прихода надежных инвесторов в энергетическую сферу региона.
"Мы будем заниматься "Воронежской горэлектросетью", искать нового инвестора. Так, я уверен, что приход "Квадры" на территорию Воронежа существенно изменит ситуацию в части как надежности, так и обновления теплового хозяйства, генерации и сетей. В этом году уже 500 миллионов рублей вложено только в подготовительный предзимний период, а вообще инвестиционная программа рассчитана на 4,5 миллиарда рублей. Эти деньги обеспечат полную надежность теплоснабжения города" , - пояснил Гусев.
Черезов отметил хорошую подготовку региона к отопительному периоду.
"Воронежская область для нас всегда была как самый спокойный регион. Это связано с тем, что люди ответственно подходят к своим задачам, здесь серьезная готовность к зиме", - сказал замминистра энергетики.
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