Победители конкурса "Цифровой прорыв" получат до 500 тысяч рублей

КАЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости. Двухсуточный хакатон – финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики - стартует в Казани 27 сентября, победители получат приз до 500 тысяч рублей, возможность стать партнером крупного промышленного предприятия и получить дополнительное образование, сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

"27-29 сентября в Татарстане пройдет крупнейший IT-форум, IT-хакатон. В рамках 48-часового хакатона несколько тысяч участников будут выполнять задания по различным сферам. Основная цель хакатона – обеспечить подъем и использование IT-технологий во всех сферах человеческой деятельности во всех сферах экономики", - сказал Шайхутдинов на брифинге в правительстве Татарстана.

Вице-премьер республики напомнил, что региональные этапы конкурса стартовали в апреле, было подано более 66 тысяч заявок со всех регионов страны. К тестированию были допущены более 37 тысяч участников, 19,2 тысячи подтвердили свои компетенции, пройдя соответствующие тесты. Очные мероприятия конкурса прошли в 40 городах РФ.

По информации Шайхутдинова, в хакатоне, который пройдёт в комплексе "Казань Экспо", примут участие более 600 команд из 77 регионов страны. "Это первый в истории нашей страны хакатон такого объёма", - подчеркнул он.

"Есть возможность получить приз, есть возможность получить финансирование на создание, может быть, своей компании либо предложить (партнёрство) крупным промышленным предприятиям, партнёрам, которые поддерживают этот конкурс, денежный приз в размере около 500 тысяч рублей, либо также получить поддержку от фонда содействия инновациям на развитие своего проекта", - уточнил Шайхутдинов.

Также, по его словам, по итогам конкурса каждый участник, занявший соответствующее место, может получить возможность получения дополнительного образования.