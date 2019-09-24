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РИА Новости
Республика Татарстан

Победители конкурса "Цифровой прорыв" получат до 500 тысяч рублей

19:27 24.09.2019 (обновлено: 19:40 24.09.2019)
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© РИА Новости / Юлия Калинина / Перейти в фотобанкЗаместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов
© РИА Новости / Юлия Калинина
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Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости. Двухсуточный хакатон – финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики - стартует в Казани 27 сентября, победители получат приз до 500 тысяч рублей, возможность стать партнером крупного промышленного предприятия и получить дополнительное образование, сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.
"27-29 сентября в Татарстане пройдет крупнейший IT-форум, IT-хакатон. В рамках 48-часового хакатона несколько тысяч участников будут выполнять задания по различным сферам. Основная цель хакатона – обеспечить подъем и использование IT-технологий во всех сферах человеческой деятельности во всех сферах экономики", - сказал Шайхутдинов на брифинге в правительстве Татарстана.
Сергей Кириенко
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Вице-премьер республики напомнил, что региональные этапы конкурса стартовали в апреле, было подано более 66 тысяч заявок со всех регионов страны. К тестированию были допущены более 37 тысяч участников, 19,2 тысячи подтвердили свои компетенции, пройдя соответствующие тесты. Очные мероприятия конкурса прошли в 40 городах РФ.
По информации Шайхутдинова, в хакатоне, который пройдёт в комплексе "Казань Экспо", примут участие более 600 команд из 77 регионов страны. "Это первый в истории нашей страны хакатон такого объёма", - подчеркнул он.
"Есть возможность получить приз, есть возможность получить финансирование на создание, может быть, своей компании либо предложить (партнёрство) крупным промышленным предприятиям, партнёрам, которые поддерживают этот конкурс, денежный приз в размере около 500 тысяч рублей, либо также получить поддержку от фонда содействия инновациям на развитие своего проекта", - уточнил Шайхутдинов.
Также, по его словам, по итогам конкурса каждый участник, занявший соответствующее место, может получить возможность получения дополнительного образования.
Финал конкурса "Цифровой прорыв" пройдет в формате хакатона 27-29 сентября. Более 3 тысяч специалистов по программированию, дизайну и управлению сообща будут искать решение проблемы в течение 48 часов. Участники будут выполнять задания в пяти номинациях: "Образование и наука", "Здравоохранение", "Государственное управление", "ЖКХ и городская среда", "Транспорт и логистика", а также в специальных номинациях от партнеров конкурса. Оценивать их работу будут более 120 членов жюри.
Проректор, ректор Высшей школы государственного управления при РАНХиГС, проректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Алексей Комиссаров на закрытии конкурса Лидеры России в Москве. 15 января 2018
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Республика ТатарстанРоман ШайхутдиновТатарстанКазань
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