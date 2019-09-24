Forbes назвал "Домодедово" российской компанией с лучшей репутацией

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Подготовленный для журнала Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил аэропорт "Домодедово", сместив "Яндекс", который возглавлял рейтинг предыдущие два года, сообщает Подготовленный для журнала Forbes рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI) в 2019 году возглавил аэропорт "Домодедово", сместив "Яндекс", который возглавлял рейтинг предыдущие два года, сообщает Forbes

Отмечается, что ранее аэропорты не принимали участие в репутационных рейтингах RI, теперь в первой тройке их сразу два — на третьем месте "Шереметьево". В первую пятерку сводного индекса также вошли Mail.ru и "Аэрофлот".

Издание отмечает, что "Яндекс" продолжает удерживать репутационное лидерство в секторе высоких технологий: он опережает Mail.ru и "Лабораторию Касперского". В финансовой сфере первое место занимает Сбербанк, второе и третье — Газпромбанк и Альфа-банк соответственно. Лидерами в своих секторах стали также "М.Видео", "Tele2 Россия", "Росатом" и "Еврохим". "Газпром" занял первое место в секторе нефти и газа, а лучшей репутацией среди компаний металлургического сектора обладает "Металлоинвест".

Последнее место в сводном рейтинге заняло "Роснано", выше нее "Тинькофф банк" и "Ростелеком". Худшую динамику продемонстрировали ММК, "Ростех", "Фосагро", "Лаборатория Касперского" и "Транснефть".

Репутация у российских компаний в целом ниже, чем у работающих в РФ иностранных, следует из данных исследования. "В 2017-2019 годах средний уровень репутации у международных компаний в России стабильно на 13-15 пунктов выше, чем у российских", — отмечает издание.