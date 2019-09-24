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РИА Новости

Кремль не намерен комментировать ситуацию вокруг Трампа, Байдена и Украины

13:36 24.09.2019 (обновлено: 13:52 24.09.2019)
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© AP Photo / Sergey Supinski/Pool PhotoДжо Байден в Киеве
Джо Байден в Киеве
© AP Photo / Sergey Supinski/Pool Photo
Джо Байден в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кремль наблюдает за внутриамериканскими трениями, но не будет комментировать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь есть нюанс: Кремль не следит, а наблюдает за очередной серией вот этих вот внутриполитических, внутриамериканских трений. Я не думаю, что мы вправе как-то комментировать историю с Украиной между Вашингтоном и Киевом, и мы не собираемся этого делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следит ли Кремль за развитием дискуссии в США между демократами и республиканцами в части Украины.
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"Но когда речь заходила о России, то, конечно, вся дискуссия, как правило, основывалась на абсолютно пустых, лживых фактах, несостоятельных измышлениях и тому подобное", - добавил он.
Ситуация вокруг президента США Дональда Трампа, семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с публикациями в СМИ о разговоре, который лидер США провели в июле 2019 года с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утверждалось, что Трамп в ходе беседы пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Демократы в конгрессе США стали требовать обнародования содержания разговора, заподозрив президента в нарушении закона и пригрозив импичментом, если это подтвердится.
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Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост главы государства и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине. Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.
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Хантер БайденСитуация на УкраинеДональд ТрампДжозеф БайденДмитрий ПесковСШАВ мире
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