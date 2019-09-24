Кремль не намерен комментировать ситуацию вокруг Трампа, Байдена и Украины

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кремль наблюдает за внутриамериканскими трениями, но не будет комментировать ситуацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь есть нюанс: Кремль не следит, а наблюдает за очередной серией вот этих вот внутриполитических, внутриамериканских трений. Я не думаю, что мы вправе как-то комментировать историю с Украиной между Вашингтоном и Киевом, и мы не собираемся этого делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следит ли Кремль за развитием дискуссии в США между демократами и республиканцами в части Украины.

"Но когда речь заходила о России, то, конечно, вся дискуссия, как правило, основывалась на абсолютно пустых, лживых фактах, несостоятельных измышлениях и тому подобное", - добавил он.

Ситуация вокруг президента США Дональда Трампа, семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена и властей Украины оказалась в центре внимания общественности в связи с публикациями в СМИ о разговоре, который лидер США провели в июле 2019 года с президентом Украины Владимиром Зеленским. Утверждалось, что Трамп в ходе беседы пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего. Демократы в конгрессе США стали требовать обнародования содержания разговора, заподозрив президента в нарушении закона и пригрозив импичментом, если это подтвердится.