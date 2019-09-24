В СФ назвали отказ США в визах попыткой затруднить работу России на ГА ООН

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отказ США в визах российской делегации - попытка затруднить работу РФ на Генассамблее ООН, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее он заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник.
По словам Косачева, российская сторона напоминала американской о визах для членов официальной делегации страны по несколько раз в день, в том числе ночью, с учетом разницы во времени.
"То есть эта ситуация для американцев была абсолютно прозрачная, они понимали, к чему они ее ведут. И они осознанно ситуацию привели вот к скандалу, это чистой воды политическое решение. Здесь нет никаких технических осложнений. Это попытка затруднить содержательную, качественную, профессиональную работу российской делегации на Генассамблее ООН", - сказал Косачев в эфире Первого канала.