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РИА Новости

В СФ назвали отказ США в визах попыткой затруднить работу России на ГА ООН

12:52 24.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отказ США в визах российской делегации - попытка затруднить работу РФ на Генассамблее ООН, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее он заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник.
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По словам Косачева, российская сторона напоминала американской о визах для членов официальной делегации страны по несколько раз в день, в том числе ночью, с учетом разницы во времени.
"То есть эта ситуация для американцев была абсолютно прозрачная, они понимали, к чему они ее ведут. И они осознанно ситуацию привели вот к скандалу, это чистой воды политическое решение. Здесь нет никаких технических осложнений. Это попытка затруднить содержательную, качественную, профессиональную работу российской делегации на Генассамблее ООН", - сказал Косачев в эфире Первого канала.
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Генеральная Ассамблея ООНСовет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Косачев, а ты попробуй прикинуться дипломатический багажом, может пропустят?
24 сентября, 12:59
uo ou
151211014
Почему мне приятно читать эту новость?))
24 сентября, 13:32
Дмитрий Муромцев
22711012
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