В СФ назвали отказ США в визах попыткой затруднить работу России на ГА ООН

По словам Косачева, российская сторона напоминала американской о визах для членов официальной делегации страны по несколько раз в день, в том числе ночью, с учетом разницы во времени.

"То есть эта ситуация для американцев была абсолютно прозрачная, они понимали, к чему они ее ведут. И они осознанно ситуацию привели вот к скандалу, это чистой воды политическое решение. Здесь нет никаких технических осложнений. Это попытка затруднить содержательную, качественную, профессиональную работу российской делегации на Генассамблее ООН", - сказал Косачев в эфире Первого канала.