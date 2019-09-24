Косачеву не выдали американскую визу для участия в Генассамблее ООН

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - заявил Косачев РИА Новости.