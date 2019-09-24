Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T11:05Z
https://ria.ru/20190924/1559031836.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/64/1555146498_0:151:3090:1889_1036x0_80_0_0_4e90bc88335b5741e9194f72cf59110d.jpg
РИА Новости

Косачеву не выдали американскую визу для участия в Генассамблее ООН

10:58 24.09.2019 (обновлено: 11:05 24.09.2019)
1428
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник.
"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - заявил Косачев РИА Новости.
78102612
Обсудить 3
Генеральная Ассамблея ООНСовет Федерации РФКонстантин КосачевООНРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН
РИА
Новости
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий отреагировал на отказ в визах США российской делегации
Крымский мост
Политолог прокомментировал инициативу Киева об определении морских границ
Президент Украины Владимир Зеленский
В Совфеде прокомментировали заявление об ошибке Зеленского
Лента
новостей
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В ГД прокомментировали призыв установить морскую границу России и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на "мощную" встречу с Трампом
Танки турецкой армии
Турция и США проводят второе патрулирование зоны безопасности в Сирии
В салоне самолета бизнес-класса
Пассажир "Аэрофлота" устроил дебош после отказа пересадить знакомого
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве назвали ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Анастасия Заворотнюк
Юрий Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Житель Ивановской области заявил в полицию на жену, ударившую его ложкой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказала о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
12:01В Гонконге задержали более 1,5 тысячи человек за три месяца протестов
12:01В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
12:01В Сербии "Бессмертный полк" будет проходить ежегодно в рамках госпрограммы
11:56Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
11:51Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
11:51Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
11:50На Шикотан доставили первую группу эвакуированных с горящей плавбазы
11:49Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
11:47Пермская полиция ищет родителей найденного на улице ребенка
11:45АТОР: наибольший ущерб от банкротства Thomas Cook понесет турсектор Испании
11:44Опрос показал, сколько россиян провели дома свой летний отпуск
11:43Киселев ответил на обвинения в адрес "Вестей недели" в создании фейков
11:41Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
11:41Эксперт прокомментировал разработку биометрической идентификации абонентов
11:36Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США
Лента новостейМолния