Косачеву не выдали американскую визу для участия в Генассамблее ООН

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник.
"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - заявил Косачев РИА Новости.