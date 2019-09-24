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РИА Новости
Теплоснабжение

Прокуратура предотвратила срыв отопительного сезона в селах Приамурья

11:42 24.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен - РИА Новости. Срыв отопительного сезона предотвращен в селах Тамбовского района Амурской области после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Как сообщает надзорное ведомство, энергоснабжающая организация ПАО "ДЭК" филиала "Амурэнергосбыт" из-за задолженности ООО "Сервис" "ввела режим ограничения поставки электроэнергии на шести котельных", обеспечивающих жителей теплоснабжением и горячей водой в отопительный период. Под ограничение попали и добросовестные потребители, оплачивающие счета, а также объекты инфраструктуры. Прокурор Тамбовского района направил иск в Тамбовский районный суд о запрете энергоснабжающей организации ограничивать подачу электроэнергии на котельные.
"Действия ОАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт" признаны незаконными, возложена обязанность снять введение ограничений подачи электрической энергии и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии", - сообщает прокуратура Амурской области.
Также прокурором внесено два представления руководителю ООО "Сервис", в результате компания погасила задолженность перед энергетиками на 2,1 миллиона рублей, одному из работников организации-должника объявлено замечание.
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В областном центре Приамурья Благовещенске жилые дома начнут подключать к теплу 1 октября, постановление подписала мэр города Валентина Калита, с понедельника к отоплению подключают учреждения и организации социальной сферы.
Раньше всех отопительный сезон начался в городе Тында на севере Приамурья, здесь батареи потеплели 13 сентября, 17 сентября сезон стартовал еще на четырех северных территориях: Тындинском, Селемджинском, Зейском и Сковородинском районах области.
Первый снег выпал в ночь с 15 на 16 сентября в Тындинском, Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах на севере Амурской области.
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ТеплоснабжениеАмурская область
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