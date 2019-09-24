Прокуратура предотвратила срыв отопительного сезона в селах Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен - РИА Новости. Срыв отопительного сезона предотвращен в селах Тамбовского района Амурской области после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как сообщает надзорное ведомство, энергоснабжающая организация ПАО "ДЭК" филиала "Амурэнергосбыт" из-за задолженности ООО "Сервис" "ввела режим ограничения поставки электроэнергии на шести котельных", обеспечивающих жителей теплоснабжением и горячей водой в отопительный период. Под ограничение попали и добросовестные потребители, оплачивающие счета, а также объекты инфраструктуры. Прокурор Тамбовского района направил иск в Тамбовский районный суд о запрете энергоснабжающей организации ограничивать подачу электроэнергии на котельные.

"Действия ОАО "ДЭК" "Амурэнергосбыт" признаны незаконными, возложена обязанность снять введение ограничений подачи электрической энергии и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии", - сообщает прокуратура Амурской области.

Также прокурором внесено два представления руководителю ООО "Сервис", в результате компания погасила задолженность перед энергетиками на 2,1 миллиона рублей, одному из работников организации-должника объявлено замечание.

В областном центре Приамурья Благовещенске жилые дома начнут подключать к теплу 1 октября, постановление подписала мэр города Валентина Калита, с понедельника к отоплению подключают учреждения и организации социальной сферы.

Раньше всех отопительный сезон начался в городе Тында на севере Приамурья, здесь батареи потеплели 13 сентября, 17 сентября сезон стартовал еще на четырех северных территориях: Тындинском, Селемджинском, Зейском и Сковородинском районах области.