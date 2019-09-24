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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали заявление об ошибке Зеленского

11:01 24.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины/Николай Лазаренко /
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Слова бывшего депутата Верховной рады Анны Герман нужно рассматривать в ключе понимания процессов, которые развивались на Украине в течение последних 10-15 лет. Об этом заявила RT член комитета Совета Федерации Ольга Тимофеева.
"То, что она говорит, исходит из оценок действий тех или иных людей с историей во времени", — пояснила сенатор.
Ранее Герман заявила, что украинский президент Владимир Зеленский совершил ошибку, назначил министром иностранных дел Вадима Пристайко. По ее словам, этот политик — не тот человек, с кем хотела бы разговаривать Россия.
Тимофеева допустила, что ранее наработанный "багаж" Пристайко может давать все основания к таким комментариям.
"Иногда один человек, которому полностью даётся вся возможность манёвра, может либо выстроить нормальные отношения, либо их окончательно разрушить. Один человек подчас может принести как и много пользы, так и много вреда", — отметила сенатор.
Президент Украины Владимир Зеленский
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