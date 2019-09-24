В Совфеде прокомментировали заявление об ошибке Зеленского

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Слова бывшего депутата Верховной рады Анны Герман нужно рассматривать в ключе понимания процессов, которые развивались на Украине в течение последних 10-15 лет. Об этом заявила Слова бывшего депутата Верховной рады Анны Герман нужно рассматривать в ключе понимания процессов, которые развивались на Украине в течение последних 10-15 лет. Об этом заявила RT член комитета Совета Федерации Ольга Тимофеева.

"То, что она говорит, исходит из оценок действий тех или иных людей с историей во времени", — пояснила сенатор.

Ранее Герман заявила, что украинский президент Владимир Зеленский совершил ошибку, назначил министром иностранных дел Вадима Пристайко. По ее словам, этот политик — не тот человек, с кем хотела бы разговаривать Россия.

Тимофеева допустила, что ранее наработанный "багаж" Пристайко может давать все основания к таким комментариям.