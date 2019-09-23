Молодые специалисты из Ленобласти разработали доступный бионический протез

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Молодые специалисты лаборатории "Мультицентра социальной и трудовой интеграции" в Ленинградской области разработали бионический протез руки А.R.M., который значительно дешевле иностранных аналогов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в настоящее время продукция проходит декларирование - процедуру подтверждения качества в соответствии с техническими регламентами и стандартами безопасности. Планируется, что первые протезы поступят в продажу к концу 2019 года.
"Разработчики протеза – команда из шести ленинградцев – за девять месяцев работы смогли создать бионический протез, который ни в чем не уступает иностранным аналогам. И цена его втрое ниже, чем за самый простой аналог зарубежного производства", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что начать серийное производство планируют с двух-, трех-, пяти- и четырехпалых протезов кистей рук, также предполагается выпуск детских протезов, которые "растут" вместе с ребенком, механизмов локтевых и коленных суставов, а также специальных костюмов для пожарных и спасателей.
"Удешевить производство протезов нам удалось благодаря нескольким факторам: наша команда разработчиков небольшая, а это уже удешевляет процесс производства, так как львиная доля затрат обычно уходит на оплату труда, кроме того, нам бесплатно предоставили помещение. Также мы использовали материалы только отечественных производителей. И основное - мы разработали особую технологию, которую сейчас патентуем", - пояснил РИА Новости руководитель проекта Руслан Андреев.