Молодые специалисты из Ленобласти разработали доступный бионический протез

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Молодые специалисты лаборатории "Мультицентра социальной и трудовой интеграции" в Ленинградской области разработали бионический протез руки А.R.M., который значительно дешевле иностранных аналогов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в настоящее время продукция проходит декларирование - процедуру подтверждения качества в соответствии с техническими регламентами и стандартами безопасности. Планируется, что первые протезы поступят в продажу к концу 2019 года.

"Разработчики протеза – команда из шести ленинградцев – за девять месяцев работы смогли создать бионический протез, который ни в чем не уступает иностранным аналогам. И цена его втрое ниже, чем за самый простой аналог зарубежного производства", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что начать серийное производство планируют с двух-, трех-, пяти- и четырехпалых протезов кистей рук, также предполагается выпуск детских протезов, которые "растут" вместе с ребенком, механизмов локтевых и коленных суставов, а также специальных костюмов для пожарных и спасателей.