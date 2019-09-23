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РИА Новости
Медиавойны

Роскомнадзор подготовил поправки по ответу на решения Ofcom по RT

16:55 23.09.2019 (обновлено: 17:27 23.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд телеканала RT. Архивное фото
СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Роскомнадзор подготовил поправки в российское законодательство в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom по RT.
Цель поправок — зеркальный ответ на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ.
Как сообщил РИА Новости руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, поправки уже готовы, они "очень небольшие" и сейчас находятся на обсуждении в органах исполнительной власти.

"Если агрессивная политика любого регулятора в мире по отношению к российским средствам массовой информации будет необоснованно применяться, то, естественно, мы зеркально ответим".

Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Александр Жаров
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Российское посольство заявило о дискриминации RT и Sputnik в Британии
Ранее Ofcom обвинил RT в "серьезных нарушениях правил вещания" и оштрафовал телеканал на 200 тысяч фунтов.
Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года.
Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с телеканалом пройдут до конца года.
В свою очередь, RT возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.
В МИД заявили, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.

Претензии Ofcom

Весной 2018 года Ofcom объявил программы RT, посвященные обстоятельствам отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, а также конфликту в Сирии, не соответствующими принципам беспристрастности. Журналист газеты The Guardian сутки смотрел эфир канала по делу Скрипалей, но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась как есть".
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Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
В декабре регулятор объявил, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Еще по трем материалам нарушений обнаружено не было.
В июне 2019 года судья Высокого суда Англии и Уэльса Клайв Льюис на предварительных слушаниях разрешил телеканалу оспорить заключение регулятора. Он указал, что юристы RT представили "доказуемый набор доводов, который должен быть полностью проанализирован".
Представители Ofcom настаивали на законности решения регулятора и просили суд заблокировать иск. Судья поставил их позицию под сомнение и пришел к выводу, что телеканал должен детально изложить свои возражения.
RT подчеркивал, что неизменно следует требованиям Вещательного кодекса Ofcom, при этом ни в одном из семи решений регулятора не утверждается, что канал распространял недостоверную информацию. В своих отчетах Ofcom подтверждает, что RT предоставлял различные точки зрения на события, а по числу допущенных нарушений "не выделялся на фоне других вещателей".
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МедиавойныOfcomтелеканал RTРоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияВ мире
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