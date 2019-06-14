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РИА Новости
Медиавойны

Британский суд решил выслушать доводы RT по жалобе на Ofcom

01:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT. Архивное фото
Офис телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Офис телеканала RT. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 июн — РИА Новости. Британский суд счел достойными рассмотрения доводы представителей телеканала RT, оспоривших обвинения со стороны медиарегулятора Ofcom.
Ранее Ofcom объявил программы RT, посвященные обстоятельствам отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, а также конфликту в Сирии, не соответствующими принципам беспристрастности.
Как сообщило британское агентство Press Association, в четверг судья высокого суда Англии и Уэльса Клайв Льюис на предварительных слушаниях принял доводы телеканала, разрешив ему оспорить заключение регулятора.
"Руководители RT заявили, что решение Ofcom было несправедливым <…>. Судья в четверг разрешил им его оспорить. Судья Льюис заявил, что представляющие RT адвокаты <…> представили доказуемый набор доводов, который должен быть полностью проанализирован", — передает агентство.
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Дата первых слушаний по делу пока не назначена.
Представители Ofcom просили суд заблокировать иск. По их мнению, решение регулятора было законным, а иск RT не имеет перспективы. Судья поставил позицию Ofcom под вопрос, представители RT смогут детально изложить свои возражения.
Ранее пресс-служба RT заявляла, что телеканал не совершал нарушений. "Мы убеждены в том, что ни одна из этих программ не нарушила правила регулятора. У RT не остается другого выхода, кроме как обжаловать решения Ofcom в судебном порядке. RT неизменно следует требованиям Вещательного кодекса Ofcom <…>, ни в одном из семи решений, вынесенных регулятором Ofcom против RT, не утверждается, что наш канал распространял недостоверную информацию. В своих отчетах Ofcom подтверждает, что RT предоставлял различные точки зрения на события. Как ранее признавал сам Ofcom, по числу допущенных нарушений "RT не выделялся на фоне других вещателей", — заявляла пресс-служба.
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Запрет – верный спутник свободы слова по-европейскиВо Франции недовольны российскими СМИ, которые стали очень уж популярны. Бороться с RT и Sputnik предлагают проверенными административными методами – держать и не пущать.
После инцидента со Скрипалями британские парламентарии призвали правительство ввести ограничения против RT, в том числе отозвать лицензию на вещание. Весной 2018 года Ofcom инициировал расследования по десяти материалам RT, привязав семь из них к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к телеканалу. Журналист газеты Guardian сутки смотрел эфир RT по "делу Скрипалей", но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась, как есть".
В декабре регулятор объявил о результатах своих расследований. Ofcom посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Еще по трем материалам нарушений обнаружено не было.
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