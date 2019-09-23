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РИА Новости

Друзь вернется в "Что? Где? Когда?"

15:40 23.09.2019 (обновлено: 17:45 23.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Друзь на бизнес-форуме Амоконф
Александр Друзь на бизнес-форуме Амоконф
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Александр Друзь вернется в клуб игры "Что? Где? Когда?", сообщается на сайте ЧГК.
"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб", — говорится в сообщении.
Ургант высмеял обвиненного в подкупе Друзя
16 февраля, 08:44РИА Новости
Ургант высмеял Друзя после скандала с подкупом
Тем не менее в новом сезоне магистр играть не будет. Этой осенью в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова.
В пресс-службе Первого канала РИА Новости сообщили, что решение о возвращении Друзя в игру остается за ее создателями.

Скандал с подкупом

В феврале главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о его дисквалификации в качестве игрока.
По его словам, накануне съемок передачи Друзь попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами. Магистр, в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь утверждает, что его напарник по игре Виктор Сиднев знал об этом, и они не собирались выигрывать нечестным путем.
В результате скандала Первый канал отстранил и Друзя, и Бера от участия в программах на неопределенный срок, а сам Друзь позже извинился за репутационный ущерб, причиненный игре.
Телеведущий Дмитрий Дибров
12 февраля, 17:58РИА Новости
Дибров прокомментировал обвинения против Друзя в попытке подкупа
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Шоу-бизнесМеждународная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?"Александр ДрузьРоссия
Популярные комментарии
Самая жлобская программа на ТВ — это "Что? Где? Когда? ": сидят шестеро интеллектуально развитых мужиков в дорогих костюмах и пытаются отжать шесть тысяч рублей у пенсионера из Уфы.
23 сентября, 16:28
Y1Yuta 11
10160005
А может Друзю попробовать все же хоть поработать немного в своей жизни.
23 сентября, 16:12
mdmiguel dios
700003
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