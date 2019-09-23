Друзь вернется в "Что? Где? Когда?"

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Александр Друзь вернется в клуб игры "Что? Где? Когда?", сообщается на Александр Друзь вернется в клуб игры "Что? Где? Когда?", сообщается на сайте ЧГК.

"Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб", — говорится в сообщении.

Тем не менее в новом сезоне магистр играть не будет. Этой осенью в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семенова.

В пресс-службе Первого канала РИА Новости сообщили , что решение о возвращении Друзя в игру остается за ее создателями.

Скандал с подкупом

В феврале главный редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и предложил правлению Международной ассоциации клубов принять решение о его дисквалификации в качестве игрока.

По его словам, накануне съемок передачи Друзь попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами. Магистр, в свою очередь, заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь утверждает, что его напарник по игре Виктор Сиднев знал об этом, и они не собирались выигрывать нечестным путем.